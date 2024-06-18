菁英會林智彬連任主席　新任期以三個範疇展開連串計劃

撰文：韋景全
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香港菁英會周一（17日）舉行2024／25周年會員大會，選出第17屆執行委員會，林智彬連任主席。執行委員會人數增加13%至190人，他指這反映會員希望積極參與菁英會活動。

新一屆會期將於7月1日開始，為期一年。林智彬表示，今年是中華人民共和國成立75周年，菁英會2024／25年度將以「人才往來，認識祖國」、「社會關懷，了解香港」及「生涯規劃，提升自我」三個範疇展開連串計劃，即將舉行的《與生命對話系列：中華優秀傳統文化的傳承與弘揚 - 香港的承載與使命》以及博鰲亞洲青年論壇將成本年焦點。

香港菁英會舉行 2024-2025周年會員大會，選出第17屆執行委員會，林智彬連任主席。(菁英會提供圖片)

林智彬表示，過去一年共舉辦120個以青年為主體的活動，包括：「百萬青年看祖國」、支持《青年發展藍圖》的實踐及香港菁英會會務持續發展三大主題；Home² Youth Hostel過去一年亦成功舉辦156個活動，出席人數逾2,000人。

香港菁英會執行委員會人數增加13%至190人。(菁英會提供圖片)

林智彬表示，過去一年舉行的大型活動包括「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團、「港澳青年看祖國福建行」、「賽事菁英」練習生杭州亞運實習計劃、外交菁英講堂系列——「中國外交知識香港島青少年教育講座」、青年節@HK「全民速創」創業構思比賽、「菁英生涯規劃講座、與行業青年領袖對話」及第33期青年菁英國情研習班等。

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