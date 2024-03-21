《香港01》辦大灣區機遇教師講座　菁英會黃麗芳分享升學就業資訊

抓緊大灣區發展機遇，無論是在灣區升學或就業，都有顯然優勢。《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳為主講嘉賓，到東莞工商總會張煌偉小學與教師分享大灣區的升學、就業及發展機遇，幫助教師們認識大灣區，從而有效在校園向青年推廣大灣區發展機遇。



黃麗芳亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時兼任大灣區5G産業聯盟副主席兼董事，互聯網專業協會副會長。

《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳為主講嘉賓，到東莞工商總會張煌偉小學與教師分享大灣區的升學、就業及發展機遇。（陳葦慈攝）

講座於2月19日假東莞工商總會張煌偉小學舉行，分成多個部分，主要簡述大灣區概念及歷史、向教師介紹大灣區近年的發展及未來的走向。她提到香港、澳門、廣州、深圳，作為大灣區的四大中心城市，各自都有其規劃定位。當中香港在大灣區的角色有4大方向：投資與共同投資；專業服務中心，與內地企業「拼船出海」；數據、智慧及智庫中心；以及制度創新與城市管治借鑒。

黃麗芳在講座向教師簡述了大灣區內地升學機遇的背景，以及重點向教師解釋到大灣區內地城市升學的5大理由，包括以優惠門檻入讀高水平學府、廣闊的學科選擇、相宜的學費及生活費、政策支援及文化地理接近、拓闊眼界的同時又可維持香港聯繫。

最後在灣區就業機遇方面，黃麗芳除了向教師分析大灣區人才需求的市場情况，更舉例說明有哪些行業在灣區最為「吃得開」，當然亦有講到大灣區在不到區域版塊的未來發展、需求、及人才政策特點等。講座期間，教師們的反應亦十分熱烈，雀躍提問了解更多有關大灣區的資訊。

講座旨於加強教師對大灣區認知，冀有效在校園向青年推廣大灣區發展機遇。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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