區議會｜菁英會38名區議員　將合作辦驗眼活動助基層兒童

香港菁英會今日（21日）舉行傳媒午宴，主席林智彬總結去年工作成果，包括響應政府推出青年宿舍計劃。常務副主席黃進達展望，來年會舉辦更多青年交流計劃，包括到訪福建、廣州、金邊。另外，菁英會亦會與38名身兼區議員的成員合作，為2至6歲基層兒童提供驗眼服務。



香港菁英會今日（21日）舉行傳媒午宴，主席林智彬總結去年工作成果，包括響應政府推出青年宿舍計劃。（文睿攝）

菁英會去年響應政府推出青年宿舍計劃

林智彬說，2023年2月至今，菁英會共舉辦逾100項青年活動，包括推出響應政府「青年宿舍計劃」的「Home Youth Hostel 青年宿舍」，為青年租戶推出多達100項活動。林智彬又提及今明兩年的工作計劃，將會針對五個範疇，包括延續「港澳青年看祖國」的精神；舉辦中國成立75周年菁英慶祝活動；致力推動菁英會會務發展；主辦多項菁英會品牌活動；支持實踐《青年發展藍圖》。

常務副主席黃進達展望，來年會舉辦更多青年交流計劃，包括到訪福建、廣州、金邊。（文睿攝）

菁英會將舉辦更多青年交流計劃 到訪福建、廣州、金邊

黃進達透露，菁英會今年會舉辦青年交流計劃，包括到福建省訪問與交流、赴廣州接觸珠三角地區創科發展的研學團，另外亦會帶領青年到金邊交流，讓青年深入認識中國和柬埔寨共建「一帶一路」的重點項目。

菁英會一共有38名會員身兼新一屆區議員。（文睿攝）

38名菁英會成員身兼區議員 擬辦驗眼活動助基層兒童

菁英會一共有38名會員身兼新一屆區議員，黃進達說菁英會將與身兼區議員的成員合作推出「菁準關懷，送暖到社區」系列活動，計劃為2至6歲基層家庭小朋友推出「驗眼小菁英」活動，希望利用該會網絡及資源服務社區。