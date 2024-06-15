大欖隧道專營權明年屆滿　議員減價建議不一　政府突撤議程延後議

政府明年5月收回大欖隧道專營權，立法會交通事務委員會原定下周五（21日）討論收回後的新收費方案，但周四（13日）臨時撤回延後討論。據悉，當局初時稱要有一定水平收費以保持隧道暢通，並考慮劃一收費，但多名議員就減價方案各持不同意見，運輸及物流局決定先聆聽意見再決定擬議方案，故延至下月討論。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，欖隧收費方案各議員眾說紛紜，有人建議免費、有人建議按大老山隧道、獅子山隧道等收費水平，據其了解局方想先梳理意見再作討論，強調議員已有共識希望可減價。



另一立法會議員張欣宇則稱欖隧需要分時段收費，才有望達至分流屯門公路的初衷，可考慮在非繁忙時間設較低收費、甚至免費；香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則建議將現時私家車58元收費減半，即收29元左右，再視乎車流變化慢慢減價。



大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

立法會原定下周五討論大欖隧道收費方案 周四突抽起議程

連接荃灣汀九至元朗錦田的大欖隧道，是新界西北居民出市區常用道路，現時由三號幹線（郊野公園段）有限公司營運，專營權將於明年5月底屆滿，政府已指收回專營權後會推行易通行不停車收費安排，目前該隧道私家車及的士收費均為58元。

運輸及物流局原定下周五，就大欖隧道的接收安排及擬議隧道收費方案到立法會交通事務委員會討論，並排在當日第五項議程。不過，在局方要求及委員會主席同意後，周四將議程臨時抽起改日後討論，並加入「前往長三角地區進行職務考察」一項議程。

政府擬劃一收較高費用免塞車 議員要求減價列多方案

據了解，政府人員多次就收回大欖隧道後收費與立法會議員交流，並透露欖隧須有相當水平收費避免隧道塞車，且考慮劃一收費；絕大部份議員也表達減價意願，但減價方案卻持不同意見，故當局冀收集並檢視相關意見再擬定方案討論，才緊急抽起議程延期再議。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，政府提出抽起議程至下月討論，稱因聽到不同議員意見，希望先於內部疏理該些意見再作討論。（資料圖片/夏家朗攝）

陳恒鑌：有議員希望免費 有建議不同時段不同收費

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，政府提出抽起議程至下月討論，稱因聽到不同議員意見，希望先於梳理好意見再作討論。他稱各議員拋出不同減價方案，一時間眾說紛紜，黨內議員也有不同建議，例如議員希望免費、有議員冀按大老山及獅子山隧道收費標準，亦有議員希望可不同時段不同收費。

陳強調，雖然方案不同，但所有議員一致共識都是想減價，因居民已忍受屯門公路塞車、欖隧收費太貴已有數十年。他認為於新界西北居民而言，欖隧收費不宜太貴，相信政府首先應先為隧道定位，找出平衡方案。

他續稱，議程會延至下個月討論，因隧道收費涉及修訂法例，須趕及在年底立法，故相對較緊急，又指立法會向來難有統一意見，但相信會商討出最理想方案。

張欣宇指當局就欖隧收費想法與議員有分歧，建議應考慮分時段收費。（資料圖片）

張欣宇：欖隧不合理收費未達到分流屯門公路

另一立法會議員張欣宇則表示，當局曾透露因怕收費太低會令欖隧擠塞，該隧道是重要的貨運通道，故提出要有一個相當水平收費以保持暢通，且建議劃一收費不考慮分時收費。他稱局方想法與市民及議員有分歧，認為應實施分時段收費，因收費目的是要保持隧道暢通，非繁忙時間無擠塞問題，沒有理據收取較貴費用，局方聽取意見後或有所修改。

他解釋，欖隧使用率偏低皆因多年的不合理收費，最終未達到分流屯門公路的原意，認為應推分時段收費，考慮非繁忙時間免費，或只收取基本營運費用，例如在大老山隧道的20元及青沙管制區的8元之間；繁忙時間則須由運輸署去做模擬研究，定立一個合適收費水平。

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培建議欖隧收費可減半。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

汽車會李耀培批收費「打腳骨價錢」 倡私家費用減半至$29

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，目前欖隧收費58元，除西隧繁忙時間最貴收60元外，欖隧比其餘過海隧道收費更貴，認為是不合理水平，更形容是「打腳骨價錢」，也導致未能有效分流屯門公路車流。他建議政府收回欖隧後，將收費減半，即減至29元左右，視乎分流成效，再慢慢減價。

他指出，目前除欖隊外，所有隧道都推易通行不停車收費，希望政府盡快收回專營權，也相信推易通行後，可節省人力資源，有空間將收費下調，還屯門公路順暢。

翻查立法會文件，大欖隧道設計車輛流量為每日11.8萬架次，但根據運輸署數據，欖隧去年平均每日只有4.3萬架次，使用率不足設計量的四成。不過，運輸及物流局局長林世雄早前稱，該隧道繁忙時間使用率已達8成，因此需小心釐定收費水平，以免誘發額外車流造成交通擠塞，影響汀九橋交通。