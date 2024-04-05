易通行｜一名車主欠146次隧道費須繳17萬　法院指示運輸署拒續牌

易通行去年起陸續於各隧道實施，運輸署今日（5日）公布，有車主因欠繳146宗隧道費，被裁判法院勒令繳付逾17萬的欠繳隧道費及相關罰款，同時，該車主將不獲運輸署審批涉案車輛的續牌和過戶申請。運輸署續指，除非車主已設立自動繳費方式來繳付隧道費，又或是就隧道費提出爭議，否則都應該在使用政府隧道後的14個工作天繳付隧道費。



▼5月7日 青沙管制區率先實施「易通行」▼



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運輸署指，早前有一名車主欠繳146宗隧道費，連同欠繳的隧道費、首次附加費$175、額外附加費$350，以及相關罰款和訟費逾17萬；而法院亦指示運輸署拒絕辦理涉案車輛的續牌及過戶申請。

已發81萬張「易通行」車輛貼 只有76%車主設自動繳費

運輸署指，現時政府已發出超過81萬張「易通行」車輛貼，佔全港已領牌的車輛逾99%，當中有約92%的車輛已開立「易通行」戶口，但只有76%的車輛已設立自動繳費方式過隧道。如車主已有「易通行」自動繳費戶口，隧道費將在預設的繳費戶口中扣除，至於未有使用「易通行」的車主，則需在14個工作天内補交隧道費。

運輸署表示，『易通行』在去年5月開始，先後在所有政府收費隧道及青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，當中大部分車主都按時繳費。不過，有少數車主在多番提醒後，如短訊、電郵或寄信，仍未有繳交隧道費。運輸署因此再提醒各車主，如未有申請「易通行」，在收到繳費通知後，須在14個工作天内繳交隧道費，否則會產生逾期費用。