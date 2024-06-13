落馬洲中央援港應急醫院提升5項服務　運作一年有效縮短輪候時間

落馬洲中央援港應急醫院在去年4月投入服務，至今迎來一周年，醫管局今日（13日）表示，醫院提供的服務有效縮短公立醫院病人輪候時間，當中的電腦掃瞄、磁力共振掃瞄，以及超聲造影服務的輪候時間，可縮短至25至55星期不等。



醫管局今日舉行中央援港應急醫院服務一周年回顧。左起：醫院管理局放射科統籌委員會主席李醒芬、新界東醫院聯綗臨床服務統籌冼藝泉、新界東醫院聯網病理服務統籌陳浩明。（何倩瑜攝）

援港應急醫院現提供5種服務：放射診斷、內視鏡檢查、睡眠測試、微生物化驗，以及化學病理。

化學病理為今年4月29日新加入的服務，新界東醫院聯網病理服務統籌陳浩明表示，化學病理實驗室預料每年可處理5,000個樣本，自今年4月29日投入服務的維生素D化學病理檢驗服務，能夠縮短有關病人的輪候時間，比一般公立醫院快4至5星期。

援港醫院內的微生物化驗室，截至今年5月尾，一共處理約3.8萬個樣本，服務量超過目標的41％。

援港醫院放射診斷服務 病人輪候時間較公院短

醫院管理局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，截至上月底，已處理約1.8萬多宗放射診斷個案。

援港醫院的放射診斷服務提供電腦掃瞄、磁力共振掃瞄及超聲造影服務，參與計劃的病人輪候時間較一般公立醫院短，電腦掃描造影由104週縮短至25週；磁力共振掃描造影由122週縮短至42週；超聲造影由140週縮短至55週，平均可由超過100個星期縮短至25至55星期不等。

新界東醫院聯網病理服務統籌陳浩明表示，化學病理實驗室預料每年可處理5000個樣本。（何倩瑜攝）

醫院管理局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，援港醫院的放射診斷服務提供的服務，參與計劃的病人輪候時間，平均可縮短至25至55星期不等。（何倩瑜攝）

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，援港醫院未有確實的停運時間，醫管局會配合政府路線「用到最後一天」。（何倩瑜攝）

內視鏡檢查方面，援港醫院的平均輪候時間為2至3個月，醫院將在今年第3季增設第二間檢查室，計劃每星期提供超過10個服務時段。醫管局指，會繼續探索進一步開拓新服務的可行性，但要考慮急症醫院是否出現樽頸、援港醫院本身的設備等。

援港醫院未有確切停運時間 醫管局：用到最後一天

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，援港醫院未有確實的停運時間，醫管局會配合政府路線「用到最後一日」，他說：「每個計劃一定係慎始善終，我哋留意到反應相當好，並唔希望浪費任何時間，依家等緊政府同我哋講可以用到幾時，總之我們會用到最後一日。」