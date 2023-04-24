河套應急醫院啓用｜醫管局轉作日間放射診斷試點　縮病人輪候時間

由中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」一直處於備用狀態，終可大派用場。醫院管理局主席范鴻齡今（24日）於網誌表示，即將展開的「日間放射診斷服務先導計劃」，將會以中央援港應急醫院作為試點。

范鴻齡表示，新界東醫院聯網上個月起，已主動邀請部份合適病人到應急醫院接受放射科服務，下一步將會擴展至新界西醫院聯網，並逐步開始涵蓋其餘五個聯網。目前非緊急個案動輒要等候十多個月或更表，有病人表示，參與計劃可以縮短幾個月的輪候時間，也對院內環境和醫護服務也感到非常滿意。



范鴻齡指，中央援港應急醫院將是「日間放射診斷服務先導計劃」試點，檢查室設計亦極具心思，藍天白雲天花板讓病人躺在儀器上有如望著晴空。(醫管局 「Blog 147B」圖片)

范鴻齡：是時候提升非緊急服務質素 減病人輪候時間

范鴻齡表示，醫管局全力配合政府的復常措施，過往用於抗疫的人手、病床及資源已陸續調回原來崗位，照顧其他病人，並是時候急起直追，提升非緊急服務的質素，減少病人輪候時間。

他又提到，第五波疫情期間，中央政府於落馬洲河套區援建應急醫院，並命名為「中央援港應急醫院」，「隨着疫情過去，隔離病人數目大減，我們把握這個機會，好好善用資源，物盡其用，把國家送給我們的資源，紓緩公營醫療系統的壓力。」

放射診斷服務目前要等十多個月

范鴻齡續說，放射診斷服務的需求非常殷切，一些非緊急個案動輒要等候十多個月，甚至可能更長時間，醫管局一直探索推行新的放射診斷日間服務模式的可行性，「中央援港應急醫院正正是我們推行試點計劃的大好契機。」

范鴻齡指，先導計劃的最大好處是大大節省輪候時間，例如一些非緊急個案，原本在公立醫院輪候放射診斷造影服務需時約十多個月，但假若選擇到應急醫院，輪候時間便能縮短，亦對於及早控制病情有莫大幫助。

▼2022年4月7日「中央援港應急醫院」內部曝光▼



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由中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」，將用於「日間放射診斷服務先導計劃」。(資料圖片)

醫管局上月開始邀新界東聯網部份合適病人率先使用

醫管局即將展開「日間放射診斷服務先導計劃」，因應中央援港應急醫院位處新界東，先導計劃首階段會先在新界東醫院聯網試點推行。他說，上個月開始，新界東醫院聯網已主動邀請部分合適的病人，到中央援港應急醫院接受放射科服務，包括腦部、胸腔、腹部等的電腦掃描造影，以及脊柱、肩部、膝部等的磁力共振掃描造影。醫院會陸續去信合適病人，查詢他們的意願，再為有意的患者安排前往應急醫院接受放射科服務。

免費專車接載病人來往應急醫院與上水港鐵站

他又提及視察應急醫院的情況。應急醫院設有免費接載，來往上水港鐵站，檢查室設計亦極具心思，藍天白雲天花板讓病人躺在儀器上有如望著晴空。他又引述一位參與計劃的市民曾先生指，很高興參與計劃可以縮短幾個月的輪候時間，他對院內環境和醫護服務也感到非常滿意。



先導計劃於新界東醫院聯網展開後，下一步會擴展至新界西醫院聯網，范鴻齡指，期望其後逐步開始涵蓋其餘五個聯網，惠及更多病人。他又特別提到，受到人手不足限制，難以全面開展計劃，「我們除了善用硬件資源外，亦會多管齊下『搶人才』，增加人手，以紓緩服務壓力。」

翻查資料顯示，中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」於去年4月時已完工交付，惟其後一直未有使用。