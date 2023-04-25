河套應急醫院推放射診斷服務　新東聯網先試行　暫2成病人願參與

第五波疫情期間中央政府於落馬洲河套區援建「中央援港應急醫院」，惟去年4月落成後一直處備用狀態。相隔一年後，醫院管理局周三起（26日）將於應急醫院展開「日間放射診斷服務先導計劃」，新界東聯網醫院率先參與。



醫管局今日（25日）在傳媒導覽時指，應急醫院現有一部電腦掃描器和磁力共振提供服務，料每日可提供30個造影服務名額，一年名額約7,000個，而應急醫院每日會提供8班穿梭巴士往來上水港鐵站。



醫管局指，應急醫院位置偏遠，病人亦要離開原本就診的醫院，故初步每個聯網接觸約數千病人中，只有約20%願意參與先導計劃，局方日後將設立中央系統，開放予所有聯網病人報名。



醫院管理局「日間放射診斷服務先導計劃」明日起投入服務，將會以中央援港應急醫院作為試點。預料每日可提供30個造影服名額，一年的名額約7,000個。(林穎嫺攝)

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬(右)指，先導計劃在初步試行階段，會由新界東聯網的醫院「打頭陣」，故主要會服務新界東聯網醫院轉介的病人，及後會擴展至新界西聯網。(林穎嫺攝)

提供腦部、鼻竇、眼眶、腹部和盆腔、胸腔造影檢查

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，醫管局接收河套應急醫院時，院內有三部電腦掃描器（CT Scan），當中一部更是具有320排，可縮短掃描時間並提升精準度，而現時醫管局只具備兩部類似規格的高科技掃描器。他指，現階段只會使用較高規格的320排，提供腦部、鼻竇、眼眶、腹部和盆腔、胸腔的造影檢查，有關造影並不需要打顯影藥，以增加安全。

另外，應急醫院亦設有一部1.5T磁力共振儀器，配備特定射頻線圈，可檢查脊柱、肩膀、膝蓋和足踝等。兩組儀器合共可提供19個電腦掃描和9個磁力共振造影檢查。

應急醫院每日會提供8班穿梭巴士往來上水港鐵站。(林穎嫺攝)

由中央政府援建、一直處於備用狀態的「中央援港應急醫院」，將會成為醫管局「日間放射診斷服務先導計劃」試點。(林穎嫺攝)

人手方面，他提到，每日會有20名放射師、護理人員等提供服務，計劃的骨幹成員為新界東醫院聯網放射診繼部團隊，並會由其他醫院聯網支援服務，亦會透過醫管局特別酬金計劃及自選兼聯，聘請人手支援運作需要。

7月起逐步增加其他聯網服務數量

李醒芬表示，先導計劃在初步試行階段，會由新界東聯網的醫院「打頭陣」，主要會服務新界東聯網醫院轉介的病人，及後會擴展至新界西聯網，今年7月起，將會逐步增加其他聯網的服務數量。

先導計劃屬自願性質 服務對象涉三類個案

當局會邀請合適的病人參與，強調先導計劃屬自願性質，服務對象為12至18歲、非緊急、情況穩定及動自如的非住院病人，包括：

1/ 輪候超過8個月的第二優先類別個案



2/ 輪候超過18個月的例行個案



3/ 正等候排期的合適非緊急個案



「日間放射診斷服務先導計劃」明日正式運作，逢一至五朝9晚5開放，星期日及公眾假期除外。