河套應急醫院增內視鏡、睡眠測試服務　放射科半年服務逾4000個案

河套應急醫院繼今年4月推出放射科服務後，醫管局計劃擴展服務至全港公立醫院病人，並將於今年12月開展超聲波造影服務，另外提供內視鏡服務，適合全港公立醫院有胃痛及胃酸倒流的病人，設立微生物化驗室以篩查多重耐藥性菌類，及增設睡眠測試服務，每星期提供40個測試名額。



另外，局方表示醫院的放射科服務在半年的總服務量達4,484個案，認為相當鼓舞，又預期至今年年底，共可完成6,000個電腦掃描及2,000個磁力共振掃描。



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12月開展超聲波造影服務

第五波新冠疫情期間中央政府於落馬洲河套區援建「中央援港應急醫院」，繼今年4月推出「日間放射診斷服務先導計劃」提供電腦掃描及磁力共振掃描服務後，醫院放射科於8月28日啟用第二部電腦掃描造影機，並計劃於12月起服務全港公立醫院病人，同時開展超聲波造影服務，每日可服務18名病人。

設內視鏡服務 適合胃痛及胃酸倒流病人

今年10月31日起，醫院將設立內視鏡檢驗部，提供內視鏡服務，逢周一至五早上9時至下午5時提供服務（星期六、日及公眾假期除外）。服務由新界東、新界西及九龍中醫院聯網的內視鏡診斷團隊協力提供，透過日間服務模式，集中處理非緊急個案。

雅麗氏何妙齡那打素醫院內視鏡檢驗部部門主管葉偉文指，服務對象為18歲至70歲的非緊急的非住院病人，包括公立醫院家庭醫學部轉介個案、輪候超過6個月的專科門診非緊急個案，亦會邀請全港公立醫院的合適病人參與，屬自願性質。

他指內視鏡檢驗部設置先進的高解像度內視鏡系統，為患有胃痛及胃酸倒流的病人提供胃內視鏡檢查。他指這類病人在公立醫院一般輪候時間為1至2年，若參與計劃，有機會將輪候時間縮短至3個月。計劃試行期間，每周提供5個服務時段，每個時段為7至8名病人提供檢查，日後擬擴展至每星期10個服務時段。

他續指，病人的所有數據會儲存於醫管局臨床管理系統（CMS）內，供公立醫院的醫護人員閱覽，並由病人的所屬醫院繼續跟進個案。他補充指，不建議病人到醫院進行癌症、肝硬化後食道胃部靜脈曲張、貧血等篩查；行動不便或正服用薄血藥、通血管藥等的病人，應到其所屬聯網的醫院。

設微生物化驗室 篩查多重耐藥性菌類

此外，醫院將設立微生物化驗室，自10月3日其周一至六辦公時間，提供多重耐藥性菌類（Ｍulti-Drug Resistant Organism）篩查，包括耐萬古霉素腸球菌（Vancomycin-Resistant Enterococci）及耐多藥鮑氏不動桿菌（Multi-Drug Resistant Acinetobacter）的細菌鑑定、抗菌素敏感度測試及耐藥性基因測試。化驗室配備全自動微生物質譜檢測系統、全自動微生物鑑定藥敏分析儀及全自動醫用PCR分析系統。

新界東醫院聯網感染控制主任周芷瑩指，微生物化驗服務今年10月至12月覆蓋新界東醫院聯網，預料每月服務量為2,500個樣本，檢測量可達到該聯網的4至5成，而明年1月至3月將擴展至新界西醫院聯網。自2024年4月起，服務再擴展至港島東醫院聯網，而每月服務量增加至6,000個樣本。

增睡眠測試服務 每星期提供40個測試名額

醫院亦增設睡眠測試服務，有10間配備獨立洗手間的單人房間，於10月31日起為全港公立醫院病人提供睡眠測試服務，由新界東醫院聯網護理團隊全程監察病人臨床情況。服務時間為周一至四，每日晚上8時至翌日早上8時，每星期提供40個測試名額。冼藝泉表示，服務適合有睡眠窒息症或睡眠時有鼻鼾聲的病人。

他又指會增加專車服務時間，包括夜間時段配合該服務。他補充，如病人有需要，醫院會提供輕便小吃及設食物自動售賣機，但不建議吃得太飽。

河套醫院服務期限最遲2026年結束

新界東醫院聯網臨床服務籌冼藝泉表示，放射科服務的每日服務量逐步增加，在推出半年後的總服務量達到4,484個案，電腦掃描佔3,266個，磁力共振佔1,218個，認為「相當鼓舞」。他表示，截至9月30日，參與先導計劃病人輪候時間有改善，如電腦掃描由123星期縮短至38星期，而磁力共振由122星期縮短至50星期。他又預期，至今年年底，共可完成6,000個電腦掃描及2,000個磁力共振掃描。

人手方面，冼藝泉指從各醫院聯網招募醫護人員，自願加入服務團隊，每日提供他們500元偏遠地區工作津貼。河套醫院的服務期限最遲至2026年結束，他表示醫院屬臨時性質，日後如何轉型將視乎政府藍圖，目前希望爭取時間應付龐大病人需求。