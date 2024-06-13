47人案｜律政司只就劉偉聰脫罪提上訴　不會覆核李予信裁決

民主派47人初選案中，大律師劉偉聰及公民黨的李予信經審訊後被裁定申謀顛覆國家政權罪罪名不成立，成為案中唯二脫罪的被告。律政司兩周前在獲知裁決後，已表示會就裁決提出上訴。律政司今(13日)回覆查詢時指，已根據《刑事訴訟程序條例》（第221章）第81DA條，只會就被告人劉偉聰的裁決提出上訴，沒有就另一被告人李予信的裁決提出上訴。



案件共有47名被告，其中31日在開審前認罪，16名被告不認罪並經歷審訊，其中14人在今年5月30日被裁定罪成，只有劉偉聰及李予信被裁定罪名不成立。

李在很後期才參與初選

法官裁決時指出，公民黨的李予信因為在較後期才參與初選，他無參與過協調會議，在黨作出否決預算案的承諾，及以黨名義簽署《墨落無悔》聲明時，李仍未參選，認為無法肯定他是否同意《墨》的內容。

官指劉參選時未提爭取五大訴求

至於大律師劉偉聰，他參與初選時未有提倡為爭取五大訴求而否決預算案，對他是否真的支持認為有合理懷疑，最後裁定兩人罪名不成立。

律政司在法庭作出裁決後，要二人繼續保釋，故李及劉二人仍需遵守保釋條件。

同案其他45名有罪的被告，將會分6批於6月25日至8月5日作求情。

45名被告的判刑日期如下

1. 初選5名籌劃者將於6月25 日求情。

被指為初選組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨，於6月25日進行求情，預計需時3天。

2. 港島區6名被告將於7月2日求情。

袁嘉蔚因參與港島區的初選被控，她開審前已認罪。（資料圖片）

參加港島選區的袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋，於7月2日進行求情，預計需時2天。

3. 九龍東6名被告將於7月5日求情

黃之鋒曾參與九龍東的初選，他開審前已認罪。（影片截圖）

參選九東選區的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來，於7月5日進行求情，預計需時2天。

4. 九龍西及岑敖暉等9被告將於7月10日求情，料需時2天

岑敖暉在開審前已認罪。(資料圖片)

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參選九西選區的岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲；參加超區的岑敖暉、王百羽；參加衛生服務界的余慧明，於7月10日進行求情，預計需時3天。

5. 新界西8名被告將於7月30日求情

黃子悅於開審前已認罪。（資料圖片）

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參選新西選區的朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉，於7月30日進行求情，預計需時3天。

6. 新界東及林景楠等11名被告將於8月5日求情

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參選新東選區的劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、何桂藍、陳志全、鄒家成 、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林，於8月5日進行求情，預計需時4天。

判刑分三級由3年以下至無期徒刑不等

此外，據悉法官向控辯雙方發出指示，在呈交的書面求情中處理多項議題。如顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，對於首要或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；對積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

是否自動放棄犯罪可提理據

法官著控辯雙方在書面陳詞中，各被告應否採用同一刑罰等級作陳詞。另《國安法》第 33條列出自動放棄犯罪等減刑理據，控辯雙方亦就被告是否有符合該些理據，作出陳詞。

案件編號：HCCC 69-70/2022