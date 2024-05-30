47人案．裁決篇｜14人經審訊裁顛覆罪成　連認罪者45人有待判刑

民主派在2020年辧初選時，被指曾協議，若民主派能取得「35+」議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府，其中47名與初選有關的人士，被控串謀顛覆國家政權罪，早前已有31名被告認罪，餘下16名被告去年經審訊後，其中14人在2024年5月30日在西九龍法院(暫代高等法院)被裁定罪成，即47名被告中，共有45人有罪，有待判刑。



法官在裁決理由指，各被告在協調會議上已達成共識，認為14名被告均知悉並同意這協議。但法官指公民黨的被告李予信在其黨作出承諾時未參與初選，另外以獨立身份參選的大律師劉偉聰，參選時亦未有提倡否決預算案，法官對劉是否讚成存疑故裁定兩人罪名不成立。律政司已表明會上訴。



今被定罪的14名被告，獲保釋的10人，包括民主黨的黃碧雲，人民力量的陳志全等，均需被收押，案件押後至6月25日求情。而已認罪的31人，亦會分批處理其判刑。



16名不認罪被告，14人被裁罪成。

+ 12

民主派在2020年籌辦初選，各被告在2021年被捕，事隔4年，最終有45人被裁定顛覆國家政權罪成。控方在開審時曾言，初選本身並不違法，惟眾被告在籌辦初選期間，攪手之一的港大前法律系副教授戴耀廷，發表「攬炒十步曲」，提倡民主派若取得議會過半議席，會運用否決權，無差別否決預算案等議案，令政府癱瘓，特首下台等。他這番「瘋狂」言論，卻激發起參與初選人的激烈辯論，眾人漸漸把焦點集中在參與者需承諾，若取得議席，要履行這承諾，在議會中否決預算案等。後來有參選人更發出《墨落無悔》聲明，不少參與初選的人士均有簽署。期間《港區國安法》實施，但初選仍如期舉行。最後立法會選舉因疫情延期。控方指被控的47人均有達成協議，控告他們違反《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪。

初選發生的經過。(詳看下列文章)

47名被告在2021年2月底被起訴，3月1日被帶上西九龍法院提訊，先經歷一連4天的提堂聆訊，之後再經歷多項法律程序，最終有31名被告認罪，餘下16人不認罪。案件在去年審訊，並由3名國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰審訊，經歷約118日的審訊，至2023年5月30日宣布裁決，並裁定其中14人罪成，只有公民黨的李予信及大律師劉偉聰罪名不成立。

法官裁決的主要理據。(詳看下列文章)

10名獲保釋被告到庭情況

+ 4

劉偉聰進庭說後會有期 最後成唯二步出法院的被告

裁決日前夕，仍然有大批公眾人士望能入庭旁聽，並有熱心人士通宵輪候旁聽席，亦有各國領事到庭。其中有約10名被告獲准保釋，他們到法院時部份亦有向公眾揮手，其中被告劉偉聰入庭時亦有向記者說：「後會有期。」然而他最後成為能步出法庭的其中一人。另一名獲判名不成立的李予信，脫罪後離開法院時即稱，想與家人飲茶。然而律政司已表明會上訴，並要他們繼續遵守保釋條件。

裁決日庭外情形。(詳看下列文章)

法庭作出裁決後，港府及警方亦紛紛作出回應，亦有多國發表評論表示憂慮。

▼31名已認罪的被告▼



+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

控方案情及證人供詞（詳看下文）

被告主要辯護內容（詳看下文）