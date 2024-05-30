47人案．裁決篇｜14人經審訊裁顛覆罪成　連認罪者45人有待判刑

撰文：安梓寧
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民主派在2020年辧初選時，被指曾協議，若民主派能取得「35+」議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府，其中47名與初選有關的人士，被控串謀顛覆國家政權罪，早前已有31名被告認罪，餘下16名被告去年經審訊後，其中14人在2024年5月30日在西九龍法院(暫代高等法院)被裁定罪成，即47名被告中，共有45人有罪，有待判刑。

法官在裁決理由指，各被告在協調會議上已達成共識，認為14名被告均知悉並同意這協議。但法官指公民黨的被告李予信在其黨作出承諾時未參與初選，另外以獨立身份參選的大律師劉偉聰，參選時亦未有提倡否決預算案，法官對劉是否讚成存疑故裁定兩人罪名不成立。律政司已表明會上訴。

今被定罪的14名被告，獲保釋的10人，包括民主黨的黃碧雲，人民力量的陳志全等，均需被收押，案件押後至6月25日求情。而已認罪的31人，亦會分批處理其判刑。

16名不認罪被告，14人被裁罪成。

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民主派在2020年籌辦初選，各被告在2021年被捕，事隔4年，最終有45人被裁定顛覆國家政權罪成。控方在開審時曾言，初選本身並不違法，惟眾被告在籌辦初選期間，攪手之一的港大前法律系副教授戴耀廷，發表「攬炒十步曲」，提倡民主派若取得議會過半議席，會運用否決權，無差別否決預算案等議案，令政府癱瘓，特首下台等。他這番「瘋狂」言論，卻激發起參與初選人的激烈辯論，眾人漸漸把焦點集中在參與者需承諾，若取得議席，要履行這承諾，在議會中否決預算案等。後來有參選人更發出《墨落無悔》聲明，不少參與初選的人士均有簽署。期間《港區國安法》實施，但初選仍如期舉行。最後立法會選舉因疫情延期。控方指被控的47人均有達成協議，控告他們違反《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪。

初選發生的經過。(詳看下列文章)

47人案・回顧一｜為團結辦初選　一瘋狂想法反深化矛盾遺罪證47人案・回顧二｜焦點轉向否決權　氣氛轉激進傳統政黨亦搶韁47人案｜3年前馬拉松式提堂多人不適　4年後同地裁決仍支持者眾47人案｜31人開審前已認罪　包括戴耀廷黃之鋒楊岳橋胡志偉等

47名被告在2021年2月底被起訴，3月1日被帶上西九龍法院提訊，先經歷一連4天的提堂聆訊，之後再經歷多項法律程序，最終有31名被告認罪，餘下16人不認罪。案件在去年審訊，並由3名國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰審訊，經歷約118日的審訊，至2023年5月30日宣布裁決，並裁定其中14人罪成，只有公民黨的李予信及大律師劉偉聰罪名不成立。

法官裁決的主要理據。(詳看下列文章)

47人案・裁決懶人包｜劉偉聰李予信脫罪　16被告裁決理據一覽47人案・裁決理由｜法官指戴耀廷的攬炒十步或非空想47人案．裁決理由2｜李予信在黨作協議簽聲明時仍未成候選人47人案．裁決理由3｜劉偉聰是否支持否決預算案　法官存疑47人案．裁決理由4｜議員有責任審批財案　無差別否決違反基本法47人案｜官指區諾軒必然知35+的最終目標　區曾慨歎要坐年計的監

10名獲保釋被告到庭情況

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劉偉聰進庭說後會有期　最後成唯二步出法院的被告

裁決日前夕，仍然有大批公眾人士望能入庭旁聽，並有熱心人士通宵輪候旁聽席，亦有各國領事到庭。其中有約10名被告獲准保釋，他們到法院時部份亦有向公眾揮手，其中被告劉偉聰入庭時亦有向記者說：「後會有期。」然而他最後成為能步出法庭的其中一人。另一名獲判名不成立的李予信，脫罪後離開法院時即稱，想與家人飲茶。然而律政司已表明會上訴，並要他們繼續遵守保釋條件。

裁決日庭外情形。(詳看下列文章)

47人案｜准保釋10人到庭　黃碧雲雙手合十　劉偉聰：後會有期47人案｜劉偉聰與李予信脫罪　劉稱自己非焦點：判詞才是今日主角47人案｜李予信稱律政司或上訴不評論　心情平和想與家人飲茶47人案｜多國領事關注　長毛妻陳寶瑩請願受阻　市民冀表支持47人案｜劉偉聰李予信脫罪　律政司提上訴　罪成14被告6.25求情劉偉聰李予信罪脫　律政司上訴　兩人續保離開法庭｜47人案．庭外

法庭作出裁決後，港府及警方亦紛紛作出回應，亦有多國發表評論表示憂慮。

47人案｜李家超：45人罪成反映嚴重性　懲治危害國安行為天經地義47人案｜多國表達憂慮　駐港公署：虛偽雙標令人不齒47人案｜歐盟對裁決深切關注　稱損害對《基本法》信心47人案｜社民連成員法院範圍示威　涉嫌公眾地方行為不檢被捕

▼31名已認罪的被告▼

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

控方案情及證人供詞（詳看下文）

初選案（一)｜控方開案陳詞講述16被告角色　提及初選與攬炒初選案（二)｜區諾軒為控方作供　由泛民飯局至初選論壇初選案（三）｜協調會後各區現分歧　張可森等提墨落無悔聲明書初選案（四）｜辯方揭區諾軒開審前私信鄭達鴻　提要學習知進退初選案（五）｜見多名參選人陸續作政治表態　區諾軒稱大感無奈初選案（六）｜趙家賢作供　指本土抗爭派踩界令事件失控初選案（七）｜趙家賢接受辯方盤問　控方列郭榮鏗等3人為共謀者初選案（八）｜建制前議助認攝錄新西協調會議　林景楠被傳召作供初選案（九）｜控辯雙方就法律原則爭辯　法官裁定16被告表證成立

被告主要辯護內容（詳看下文）

初選案（十）｜被告開始自辯　鄭達鴻稱當時已不認同公民黨立場初選案（十一）｜彭卓棋宣傳用攬炒激進字眼　只為爭取最黃的選票初選案（十二）｜何啟明施德來借機宣傳民協　劉偉聰無簽過聲明書初選案（十三）｜何桂藍稱參選只為延續社運精神　無想過進入議會初選案（十四）｜陳志全指初選目的在爭取最多議席　非否決預算案初選案（十五）｜鄒家成想借初選平台宣揚本土派　從不信35+神話初選案（十六）｜柯耀林想了解支持度　李予信被捕反獲黨支持出選初選案（十七）｜余慧明參選為爭話語權　攬炒是姿態強調有得傾初選案（十八）｜結案陳辭　一文看清16被告主要抗辯理由
初選案總覽（國安法）
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