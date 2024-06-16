父親節｜丈夫在囚　母身兼父職賺錢照顧年幼兩子　望維持家庭不變

父親節是一契機讓不少家庭共聚天倫，但並非每個家庭都可藉此機會慶祝，譬如在囚人士。阿儀（化名）的丈夫現正在囚，這讓照顧6歲和3歲大的兒子、以及賺錢養家的兩個家庭分工都落在她一人身上，她的大仔更是十分依賴爸爸，自父親入獄後雖未有大哭大鬧，但她認為兒子的行為反映了他其實想念爸爸。



在參與善導會主辦的藍巴士賽馬會結伴成長「Be My Hero」計劃後，兒子可在監獄的親子中心與父親無阻隔下互動，這讓兒子變得比以前開心，情緒亦更穩定，令她照顧兒子都變得更為輕鬆，減輕了她照顧家庭的負擔。她望可盡力令家庭和丈夫入獄前的運作一樣，減低丈夫入獄對兒子的影響。



大仔依賴爸爸：佢好需要爸爸

阿儀育有一對分別3歲和6歲的兒子，她表示，細仔有長期病患，主要由家傭照顧，而大仔則與爸爸較為親近，以往爸爸放工都會找他玩，「爸爸唔理佢一陣間，佢就會話爸爸你唔理我」，因此阿儀一直知道大仔對爸爸的依賴，「佢好需要爸爸。」

阿儀在得知丈夫要坐牢時，心情都十分複雜和不好受，當時她對自己講，「佢真係要入去喇」，但除了自己的情緒，她更要照顧兩個年幼兒子的情緒。

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兒子問「爸爸係咪去坐監」 對父親消失出現情緒反彈

阿儀起初擔心兒子知道消息後會情緒崩潰，便委婉地告訴他們爸爸現時真的不能回家，要一段時間後才能回來，豈料兒子聽到後不但沒有大哭大鬧，更反問她「爸爸係咪去坐監」。阿儀在和兒子傾談後，得知兒子因覺得爸爸終會回來，所以才沒有更多反應，便對兒子的懂事感到安慰。

不過，兒子並非真的像表面般不在乎爸爸坐牢，因阿儀過後發現大仔的一些行為表現與之前不同，如幾個星期前丟失了的玩具，在幾星期後，他會突然問阿儀，「嗰樣嘢可唔可以搵得返？去咗邊啊？」即使阿儀告訴他該物件已在堆填區，不能尋回，大仔仍會歇斯底里地要求阿儀陪她立刻去尋回物件。

阿儀指，自從丈夫入獄後，兒子變得更加在乎丟失了或爛了的物品，會很緊張地想尋回，但在以前則更易放下。這讓阿儀認為，這是兒子對父親消失的情緒反彈，將壓抑的情緒反射在其他地方。

身兼父職壓力大 曾忍不住責駡兒子

阿儀透露，現時上班的工資，加上親戚的金錢資助，在開源節流下，家庭經濟壓力不大。但在日常照料兩個兒子仍極花心力，丈夫入獄後，家中經濟支柱和照顧家庭的兩個分工都只由阿儀一人承擔，「以前爸爸負責送大仔返學，而家自己要做埋再上班」，而兒子在日常雖未必會大喊要爸爸，但會扭計不合作。

她分享道，有次在晚上11時，大仔翌日仍要上學，但他卻大吵大鬧地要求阿儀陪同找回不見了的物品，阿儀多番連哄帶騙地說「之後搵得返、聽日就去搵」，但大仔仍不屈不饒地發脾氣，阿儀忍不住責駡兒子。

自丈夫入獄後，阿儀便要身兼父職，照顧家庭同時上班，她希望盡量可令家庭和丈夫入獄前一樣，讓兒子受較少影響。（蘇煒然攝）

參與計劃後兒子比以前開心多 情緒得到大大改善

幸而，阿儀表示，藍巴士計劃讓兒子情緒出現轉機，在第二次的親子探訪後，大仔的情緒就大大改善，沒有再出現類似情況，「第二次開心咗好多。」

而阿儀亦分享，丈夫在參加藍巴士計劃後，都出現不少轉變。如在心態上，在未參加前，阿儀都曾帶兩個兒子到塘福懲教所探望父親，但兒子並不想隔著玻璃與父親聊天，更不斷催促想快些離開，阿儀指丈夫當時感難過，「咁難見到面，但咁快就想走。」但現在，她認為丈夫在親子見面中，明白到兒子依然愛他、需要他，讓丈夫都覺得自己是被需要的。

此外，在藍巴士的親子技巧工作坊中，阿儀丈夫學會了不少與兒子相處的技巧，如在信件中會寫道，「阿仔做呢樣嘢好叻，爸爸好欣賞」、亦承諾出獄後會帶兒子到沙灘玩，讓兒子可有更多盼望，又會在信件中畫兒子喜歡的貓的插圖，讓阿儀分享給兒子欣賞。

這些都令阿儀覺得，丈夫雖然不在家中，但仍十分關心家庭，而丈夫在家中仍依然有存在感，而日常的信件來往亦令她有關係重新出發的感覺。

眼見兒子和丈夫都變得更好，阿儀都因此感到自己的情緒更穩定和輕鬆，她認為現時家庭氣氛更好更和諧，她和兒子的情緒都更好，「阿仔早上起身更合作，我都冇咁易鬧佢。」她表示會盡力令家庭和丈夫入獄前的運作一樣，令兒子的生活可有較少改變。

另有計劃參加者見兒子前一晚不吸煙

現年45歲的小明（化名）是藍巴士計劃中的「Be My Hero」小組參加者之一，在4年8個月的刑期後現已重投社會。他表示，十分珍惜在親子中心見小朋友的機會，前一晚更會不吸煙和整理儀容，而小組更讓他明白到這些細微的舉動，都可以是對兒子的付出。

由賽馬會慈善信托基金資助、善導會主辦的藍巴士賽馬會結伴成長計劃，旨在為被捕、候審、在囚、更新階段父親、其子女及照顧者，提供親子服務支援，賽馬會慈善信托基金資助計劃由去年3月開始至2026年2月完結，而港大社會工作及社會行政學系都會參與在計劃中，收集參與家庭的數據，研究這些家庭在參與計劃後的轉變，然後撰寫研究報告。

判囚3年以上人父可參加 可在監獄親子中心見年幼子女

在藍巴士計劃中的「Be My Hero」小組為期兩個月，在囚父親和照顧者可分別參加5節和3節的親子關係課堂、然後在囚父親可在監獄的親子中心，與11歲以下的子女有3節的無阻隔親子活動，每節2小時。

善導會注冊社工、計劃主管趙詩敏指，在接觸接近2,000個家庭後，現時已有20至30個家庭參加，當中在囚父親屬「Cat B」乙類囚犯，刑期在3年以上。

親子小組令關係有突破 望可減少跨代弱勢、跨代犯罪

趙詩敏表示，計劃望能讓在囚家長和照顧者明白如何教育、照顧小朋友，從而減低跨代弱勢、跨代犯罪。她指在親子活動後，有在囚父親向其說「感覺到個仔知道我係爸爸」，亦有小朋友說「好yeah，我有爸爸錫喇」、「我掛住爸爸，幾時可以再同爸爸玩」，她認為這些都是親子關係的大突破。