兒童節｜北京在囚人士子女獲邀入監獄會面　囚犯：多想抱抱女兒

適逢國際六一兒童節，5月30日，北京墾華監獄邀請部份兒童進入監獄與服刑的親人線下會面。有在囚人士激動說，「我多想抱抱女兒」。



據《北京青年》報道，受邀的是邀請5名表現良好的在囚人士家屬及未成年子女，希望幫助他們爭取家屬支持，激勵他們努力改造。

家屬陸續到來後，一名在囚人員立即雙手抱起孩子不肯放下；另一名輕拍兒子的肩膀，二人相擁，幾秒後男孩低著頭小聲啜泣。與家屬相見後，在囚人士將自己準備的兒童節禮物送給子女。

北京墾華監獄的警察亦為到場的兒童準備了禮物，鼓勵他們努力學習，健康成長。5名在囚人員還獲准與子女和家屬去會見室會面。墾華監獄還為本次線下會面準備的水果、糕點與零食。

在警方監督下，囚犯與家屬有30分鐘的交流時間。一名囚犯迫不及待地給子女剝香蕉。另一名在得知兒子要中考的消息，向家人談起自己坐監時看新聞了解到的中考信息，期許地對孩子說，「等我出去了就給你買輛自行車，騎自行車放學能鍛煉身體，對中考體育有幫助」。

會面時，在囚人士王某的幼女失聲大哭。看著在奶奶懷里大哭的女兒，王某慢慢低下頭跟身旁的父親交談，眼神不時瞟向對面女兒，桌上的食物幾乎沒有動過的痕跡。會面結束後王某解釋說，「她以為是來接我出去的，但我告訴她自己還需要在里面學習」。

王某看著如今走路不需要大人攙扶的女兒覺得陌生。他說，自己離家時女兒剛滿2歲，說話不流利，走路也不穩。在女兒最需要陪伴的時候，自己卻犯錯來到高墻內，錯過了女兒最美好的童年。服刑以來自己最想念的就是女兒的笑臉，和她叫自己爸爸的樣子。「每當看到電視里的其他小朋友有爸爸陪伴的時候，我的內心都很愧疚，我多麽想抱抱她表達我無以言表的善意，摸摸她的頭發告訴她爸爸很愛你。」

除了女兒，王某還放不下年邁的父母。王某稱，多年來父母不辭辛勞，但自己很不聽話，從小學到大專畢業，總惹他們生氣。過去覺得父母還年輕，直到第一次監獄會見，看到父母花白的頭發和臉上的皺紋，「才發現他們也在慢慢變老」。王某表示，服刑三年多，自己每時每刻都盼望能抱抱女兒、父母，對他們說一句對不起。

除了線下會面，監獄還設立了影片在線會面的形式。一名在囚人士看著屏幕對面頭發花白、身材瘦小的家人，叮囑她「回去的時候注意安全」。據現場警察介紹，有些囚犯的家屬年事已高，行動不便，無法來到監獄隔著玻璃窗進行電話會面，因此設立該措施。

墾華監獄副監獄長晁凱介紹，墾華監獄的團體親情幫教有別於隔著玻璃窗的電話會見，更能夠體現互動性與執法溫度，幫助在囚人士修覆家庭親情關系，為他們回歸社會、回歸家庭奠定基礎。