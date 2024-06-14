創意香港改組為文創產業發展處　將設新專組助推動業界走出香港

文化體育及旅遊局今日（14日）宣佈，轄下的創意香港即日改組為文創產業發展處（文創處），會以「產業導向」為原則，積極推動文藝、創意業界產業化發展，並落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。局長楊潤雄指，文創處會設立「新專組」，主動為業界在香港以外物色機會，並會帶團到各地參展演出，輸出香港文創產業；並推動文化知識產權交易，發掘商機和提升經濟效益。



「創意香港」網站已正式易名，現稱「文創產業發展處」。（文創處網站截圖）

創意香港於2009年6月成立，專責推動香港創意產業的發展，於2013年推出「首部劇情電影計劃」，獲電影發展局支持，計劃得主可獲電影發展基金撥款資助拍攝個人首部長片。而計劃旗下則仲孕育過多部本地票房成績不俗的電影，包括由卓亦謙執導，獲第60屆金馬獎5項提名、斬獲最佳新導演獎及金馬獎觀眾票選最佳影片的《年少日記》；另外亦有《淪落人》、《一念無明》、《點五步》等電影。

局方指，改組後，文創處將為文化和創意業界提供一站式服務與支援，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。局長楊潤雄表示，文創處會「發揮更主動和積極的角色，加強支援文化藝術和創意業界的發展」。

「創意香港」網站旗下有多個項目，包括電影發展基金。（文創處網站截圖）

局方指，文創處亦會積極帶領業界，組團到世界各地參展演出，向外輸出香港文創產業，為業界拓展商機，並藉此提升香港國際地位。同時文創處亦會繼續於業界發掘合適及具潛質項目，推動跨界別、跨文化藝術領域內容應用，加強業界在內容流通方面的支援；加強促進創造和生產文化知識產權，推動文化知識產權交易，並發掘更多商機和商業化機會，以提升經濟效益等。