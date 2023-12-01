LV時裝秀首在港舉行　鄭志剛偕文體旅局幕後牽線推動盛事經濟

國際頂尖高級時裝品牌Louis Vuitton（LV）昨晚（11月30日）在尖沙咀星光大道，舉行2024初秋男裝時裝秀，為LV的「天橋」歷來首度落戶香港，為香港「盛事之都」美譽「省招牌」。獲LV選中並順利舉行時裝秀，據知一直是文化藝術盛事委員會主席、新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛幕後穿針引線，他與負責LV時裝秀的LV男裝創意總監Pharrell Williams是相識十年的好友，聯同文化體育及旅遊發展局協作，促成其事。



▼11月30日 追星族LV時裝秀外圍等偶像▼



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整場時裝秀，中外巨星雲集，如周潤發、宋仲基、New Jeans的Hyein、王嘉爾、王鶴棣、本地男團MIRROR的成員盧瀚霆、陳卓賢和呂爵安等都盛裝出席，令星光大道成為全球時尚界焦點，會場封鎖區外圍更聚集了大批粉絲團等候看偶像經過，也有王鶴棣粉絲團租七艘遊艇在海上觀看。

國際時裝品牌Louis Vuitton（LV）11月30日晚上在星光大道舉行2024初秋男裝時裝秀。LV董事長兼首席執行官Pietro Beccari（左）與文化藝術盛事委員會主席鄭志剛（右）合照。（網上圖片）

LV管理層今年初曾到星光大道視察

LV早於1979年已於香港開設首間分店，不過從未在香港舉行時裝秀；而LV素來傾向在城市的地標舉行時裝秀，而星光大道在2019年重開，經過翻新及重新設計後，重新成為國際級旅遊文化地標。據悉，LV管理層今年較早前曾到訪星光大道，印象甚佳，故有意選址星光大道為時裝秀場地。

鄭志剛與LV男裝創意總監相識十年

今次香港能在芸芸國際城市中，獲LV選中並順利舉行時裝秀，除了星光大道因素外，據知一直是文化藝術盛事委員會主席鄭志剛幕後穿針引線，並聯同文化體育及旅發局協作，促成其事，而恰巧鄭與LV男裝創意總監Pharrell Williams是相識十年的好友。

Pharrell Williams負責Louis Vuitton男裝秀。（GettyImages）

獲文體旅局協調各相關部門審批處理

星光大道屬康文署轄下，故LV要在星光大道舉行時裝秀，需與不同相關部門溝通並取得許可。據知數月前，當鄭志剛得悉LV有意首度在星光大道舉行時裝秀時，便旋即與文體旅局溝通協作，而文體旅局全力配合LV，包括在場地佈置、人流管制等各方面，協調各相關部門審批處理，令整場時裝秀得以由LV構思至舉辦，於短短數個月內便可成事。

▼11月30日 LV時裝秀會場內外▼



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LV時裝秀YouTube全球直播 打響「盛事經濟」前哨

正當澳門致力推動「演唱會經濟」，增加博彩以外收入並漸見成效。今次LV時裝秀於YouTube全球直播，讓全球時尚界人士都可見香港能成功舉辦文藝盛事，是「說好香港故事」的好例子。據了解文體旅局將致力吸引更多國際級文化藝術盛事落戶，推動「盛事經濟」，從而令高端旅客來港，今次LV來港舉辦時裝秀，打響「盛事經濟」的「前哨」。