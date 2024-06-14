廉署拘20人涉車輛年檢貪污造假 包括一指定驗車中心及3間車房

廉政公署上周初進行「烈風」執法行動，拘捕20人，涉及新界區一間運輸署指定車輛測試中心貪污做假，向三間車房東主收受賄款，每月為20輛接受年檢的車輛偽造廢氣排放的合格數據。廉署執行處總調查主任李惠指出，中心會將通過「廢氣排放測試」的車輛與不合格車輛「梅花間竹」進行測試，並將合格車輛的數據套用至尾隨不合格車輛。



被捕的20人包括10名中心職員，4人為車房東主及4名為中間人，而其餘兩人則為運輸署合約工，為驗車中心通風報信指廉署正調查中心。涉案驗車中心已被運輸署暫停營運。



廉署交代有指定車輛測試中心涉有職員為車輛年檢貪污造假。（廖雁雄攝）

廉政公署早前接獲舉報，指新界區一間運輸署指定車輛測試中心職員涉嫌在車輛年檢中貪污造假。廉署調查後，上周初採取行動，涉案為新界區一間運輸署指定車輛測試中心，懷疑職員向區內三間車房收受賄款，每月為20輛接受年檢的車輛偽造廢氣排放的合格數據。

行動中拘捕了20人，介乎27至69歲，當中10人為中心職員，包括4名負責人、6名驗車員，而其中一名負責人更為中心的經理；另外4人為車房東主；4人為中間人，而其餘兩人則為運輸署合約工，涉嫌在廉署調查事件期間，為驗車中心通風報信。

廉政公署調查發現，涉案的中心每月為20輛私家車做「廢氣排放測試」中做假，被捕職員會「偷龍轉鳳」，將通過「廢氣排放測試」的車輛與不合格車輛「梅花間竹」進行測試，合格車輛會重複測試，並將其數據套用至尾隨不合格車輛，從而令不合格的車輛通過年檢、申請「合格紙」。

在行動中，廉署件扣留了10輛涉事私家車，並重新為其進行年檢，發現相關車輛均在「廢氣排放測試」不合格，而車輛年檢測試項目則合格，故相信案件只涉廢氣排放測試。根據現場展示其中8架被檢獲的私家車，大部份為跑車款色，當中包括富士（Subaru）、平治、三菱、本田、萬事得及福特私家車，部份氣喉較粗大，也有車輛外觀看上去車齡較大。

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至於涉案的運輸署指定車輛測試中心共收取了車房多少賄款，廉政公署執行處總調查主任李惠表示，仍在調查中，但由於車輛檢驗只需585元，涉事車房卻收取顧客2000至3000元為車主安排「一條龍」服務進行車輛年檢，不排除為求以最低成本完成車輛年檢，串謀驗車中心造假，而當中差價正為賄款，仍調查車主是否知情。李惠補充，涉案的車輛車齡均較大，最老的車齡為十數年，現時未有資料知悉有幾多不合格的車輛在路上行駛，而造假行為持續時長仍在調查。

據現時法例規定，所有發牌滿6年以上的私家車及總重量不超逾1.9公噸的輕型貨車均須每年接受檢驗，車主須在車輛牌照屆滿日期前4個月內的預約，並在牌照續期前送交指定車輛測試中心檢驗。

運輸署指定車輛測試中心的網上名單顯示，現時有40間指定車輛測試中心，供私家車及輕型貨車檢驗，根據名單資料、當中元朗區一間名為「幫得手汽車有限公司」提到在上周一（3日）起暫停車輛檢驗，直至另行通知。