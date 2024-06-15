高鐵臥鋪｜直擊京港首航　4人房床位每人$1000　瞓下鋪定上鋪好？

香港往北京的高鐵動臥列車今日（15日）開通，《香港01》記者孔繁栩、潘耀昇兵分兩路率先。孔繁栩親身體驗「瞓住上北京」，首班D910列車於傍晚6時24分開出，車程12.5小時，明日（16日）上午近7時到達北京西站，實現「夕發朝至」。



臥鋪車卡內每間房有四張床，分上鋪和下鋪，下鋪較上鋪貴百多元，但整體體驗較佳，床頭有大玻璃看風景，可以「獨享」電插座，最重要毋需「上上落落」；上鋪就要爬來爬去，無窗又「頂頭」，顯得侷促，比較不便。



下鋪比上鋪貴百多元 靠近電插座兼有小桌子

《香港01》記者今日乘搭首航京港動臥列車，由香港西九龍站直達北京西站，率先帶讀者直擊如何「瞓住上北京」。每間房有四張床，下鋪價錢較貴，今日收費1,163元，除了出入方便，亦有一扇窗可以看風景，還有一張小桌子，而且靠近全房內唯一的電插座，行李可以放床下底，床邊有椅背可以當梳化。

上鋪當日價錢1,063元，只比下鋪便宜百多元，但要爬上爬落，體型較大就不算方便，亦有可能「頂頭」，而且上鋪沒有窗，顯得相對侷促，想行李跟身，就要放上床，上鋪沒有電插座，有需要與下鋪共用，床邊有欄杆防止「碌落床」。

每個床位都有床頭燈，有衣架，有置物籃，床褥和枕頭不算硬，可以睡一個好覺，房間有提供即棄拖鞋。

走廊有椅子，亦有電插座，也有大玻璃，上午看風景看日出。走廊兩旁設有洗手間，分別有座廁和蹲廁，任君選擇。

+ 4

每周4日有車對開 周日票價較貴

高鐵動臥逢周五、六、日及周一開出，每日均有一對列車往來香港至北京西站，列車均為16卡配置，可載約600名乘客，由13卡臥鋪、一卡餐車及兩卡二等座車廂組成。車票按不同日子收費，二等座、動臥上鋪、動臥下鋪於周五、六及周一票價介乎937元至1,163元，周日票價937元至1,306元不等。

▼6月5日 長者到高鐵西九龍站購高鐵動臥列車首航車票▼



+ 2

D910次高鐵動臥列車自香港西九龍站傍晚6時24分開車，沿途經停深圳北、東莞南、廣州、長沙南、石家莊站，翌日早上6時53分抵達北京西站。

西九龍往返北京西班次。(港鐵圖片)

西九龍往返北京西票價。(港鐵圖片)

▼6月5日 港鐵紅磡站內直通車口岸丟空4年▼

