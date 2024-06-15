高鐵臥鋪｜記者率先試搭首班車赴上海　直擊2000元最貴高級床位

來往香港至北京和上海的高鐵通宵臥鋪列車，今天（15日）晚上在西九龍高鐵站啟航，兩班車在開售時乘客反應熱烈。《香港01》記者潘耀昇、孔繁栩兵分兩路，分別試坐往上海和北京的首班車。潘耀昇會「瞓住去上海」，乘搭往上海虹橋站的臥鋪列車，列車特點是特設高級臥鋪床位，售價每位高達2,128元，跟只有普通臥鋪的北京列車有甚麼分別呢？潘耀昇帶讀者先睹為快。



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僅上海列車設高級臥鋪車廂 二人房上下格床附設梳化

不論是北京還是上海的臥鋪列車，均一共有16卡，包括13卡臥鋪、一卡餐車及兩卡二等座車廂，可接載約600名乘客。

京、滬的普通臥鋪車廂是四人房，每間房設兩張上下格床，購票時同行旅客會盡量安排住同一間房。不過，上海的臥鋪列車設有一卡高級臥鋪車廂，是只有一張上下格床鋪的二人房，不過房間會有一張梳化供乘客休息。

來往香港至上海的高鐵通宵臥鋪列車6月15日晚啟航。列車特點是特設高級臥鋪床位，記者實測在睡在，高176厘米都不會頂腳。(潘耀昇攝)

記者直擊2000元最貴高級臥鋪下格床位 四大賣點

票價高達2,128元的高級臥鋪下格床位，有四大賣點。

一、可以免卻爬上爬落睡覺之苦；至於床位，記者高176厘米都可以伸直雙腳。爬上上格床可踏上牆上一個支架，但難免會踩到下格床床邊；

二、靠牆有軟枕，可以當成梳化般坐下。不過床褥有點硬，枕頭只有一隻半手掌厚度，睡慣「軟床高枕」乘客未必習慣；

三、床邊就是餐桌，吃飯都比較方便，桌上有熱水壺共用，桌下有垃圾桶。房門旁邊有按鈕，可以調校冷氣溫度和房間光暗；

四、門口旁邊有個衣櫃，可以讓你掛衣物，不用像普通臥鋪般掛床邊。 衣櫃下方可放行李箱。

高級臥鋪的洗手間，設於車廂一頭一尾，坐廁設計，洗手間空間亦較普通臥鋪大。

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京、滬來往香港高鐵線行車時間約12小時

「夕發朝至」的京、滬高鐵線今天起增設來往香港西九龍站的班次，逢周五至周一，每天開出一對通宵臥鋪列車班次。香港來往北京的行車時間12.5小時，香港來往上海的行車時間11小時14分鐘。

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香港來往上海虹橋通宵高鐵臥鋪班次

班次：逢周五至周一

行車時間：11小時14分鐘

車站數目：北上六個；南下四個

（日間高鐵行車時間只需7小時46分或7小時49分）

西九龍往返上海虹橋班次。(港鐵圖片)

西九龍往返上海虹橋票價。(港鐵圖片)

往返上海高鐵臥鋪列車票價 高級下鋪床位最貴2128元

上海臥鋪車票種類：二等座、動臥上鋪、動臥下鋪、高級動臥上鋪、高級動臥下鋪

周五、六及周一票價：港幣682元至1,821元

周日票價：西九龍出發港幣682元至21,28元

（備註：日間高鐵票價為港幣981元至3,134元）