高鐵臥鋪｜林世雄料對旅客有吸引力　視乎需要增班次至每日發車

來往紅磡站至上海及北京的城際直通車、下周六（15日）起改用高鐵、來往香港西九龍站，並首次引入卧鋪列車。運輸及物流局局長林世雄今接受電視台節目訪問時指出，相信高鐵的時間、覆蓋範圍和票價對旅客有吸引力，未來亦會視乎需要增班次至每日發車。



運輸及物流局局長林世雄預告他下周將乘坐首發動臥由西九龍前往北京。（林世雄網誌）

運輸及物流局局長林世雄今接受電視台節目《有理有得傾》訪問時指出，相信高鐵的時間、覆蓋範圍和票價對旅客有一定吸引力，因為「夕發朝至」，可減少一晚酒店支出，在時間、覆蓋範圍和票價對旅客有吸引力，對商務和旅遊客群都是很標誌性的服務。他又提到現時高鐵臥鋪列車只會逢周五至一開出，如將來的數據顯示有需要，則會與國鐵集團溝通可否每天都發車。

此外，政府下月將批出最多5隊的士車隊牌照，林世雄表示，批出牌照後會要求營運商遞交資料，包括如何處理投訴和乘客評級等，進行中期檢討，「如果佢哋做得唔好，可能會提出警告；而如果做得唔好又無迅速改善，我們可以削減佢哋規模，甚至停佢哋牌。」

他又提到，規管網約車研究已到最後階段，期望下月與各界商討結果，包括如何改善現有法律、更有效處理違規網約車，以及管理網約車平台，令只有的士和有牌照的出租私家車才能從事網約車服務。