高鐵臥鋪｜林世雄料對旅客有吸引力 視乎需要增班次至每日發車
撰文：呂穎姍
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來往紅磡站至上海及北京的城際直通車、下周六（15日）起改用高鐵、來往香港西九龍站，並首次引入卧鋪列車。運輸及物流局局長林世雄今接受電視台節目訪問時指出，相信高鐵的時間、覆蓋範圍和票價對旅客有吸引力，未來亦會視乎需要增班次至每日發車。
運輸及物流局局長林世雄今接受電視台節目《有理有得傾》訪問時指出，相信高鐵的時間、覆蓋範圍和票價對旅客有一定吸引力，因為「夕發朝至」，可減少一晚酒店支出，在時間、覆蓋範圍和票價對旅客有吸引力，對商務和旅遊客群都是很標誌性的服務。他又提到現時高鐵臥鋪列車只會逢周五至一開出，如將來的數據顯示有需要，則會與國鐵集團溝通可否每天都發車。
此外，政府下月將批出最多5隊的士車隊牌照，林世雄表示，批出牌照後會要求營運商遞交資料，包括如何處理投訴和乘客評級等，進行中期檢討，「如果佢哋做得唔好，可能會提出警告；而如果做得唔好又無迅速改善，我們可以削減佢哋規模，甚至停佢哋牌。」
他又提到，規管網約車研究已到最後階段，期望下月與各界商討結果，包括如何改善現有法律、更有效處理違規網約車，以及管理網約車平台，令只有的士和有牌照的出租私家車才能從事網約車服務。
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