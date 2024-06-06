高鐵臥鋪｜旅遊業指暫一票難求辦恆常團言之尚早　議員盼漸增班次

「夕發朝至」往返西九龍站與北京、及西九龍站與上海的臥鋪動車組列車 (動臥列車)通宵班次本月15日通車。縱橫遊常務董事袁振寧今日（6日）在電台節目表示，現時來往北京、上海的高鐵臥鋪暫供應有限，市民反應熱烈，有一票難求感覺，初步看來，要做產品、籌辦常規旅行團是言之尚早，又指如辦旅行團，一到埗便展開行程，對客人而言或會辛苦，不過如未來增加班次、有空間，也會嘗試做一些相關產品。



立法會旅遊界議員姚柏良稱，留意到昨日（5日）開賣情況，市民反應不錯，除本地業界正積極籌備旅行團外，內地業界也正積極籌備旅行團來港，希望藉此推動「雙向奔赴」。就班次問題，他認為以橫跨周末起步屬好嘗試，期望隨著需求可再逐步調整，例如每日有車，甚或考慮開設前往其他內地城市的高鐵臥鋪。



中午12時正開賣後，平均每個櫃位均需至少10分鐘完成購票，職員指，由於安排較新，需花時間向前來購票的市民解釋，因此購票時間會較長。（廖雁雄攝）

縱橫遊常務董事袁振寧指，現時京滬高鐵線臥鋪列車車票供應有限，市民反應也熱烈，有一票難求的感覺，初步看來，要做產品、籌辦常規旅行團是言之尚早。

他提到，外國也有一些長途鐵路觀光，惟12小時車程「唔長唔短」，雖然「夕發朝至」時間上方便展開行程，但在觀光性質上較難配合，如辦旅行團，一到埗便展開行程，對客人而言或會辛苦。

他續指，以高鐵能在四五小時範圍內到埗的地方，高鐵這個交通選項會較飛機好；但當選擇鐵路，交通時間多於六七小時，客人多會選擇飛機，兩者比較，高鐵在價格上也不一定佔優勢。不過，他表明，需求一定有，不少個人或小組出行會考慮高鐵臥鋪，他身邊一些年長朋友，聽到有高鐵臥鋪，也感到開心。

袁振寧表示，其旅行團一直有做高鐵團，不過去的地方較短途，如前往長沙、張家界等，這些也有與港鐵合作，為團票作安排。他說，如果未來高鐵臥鋪班次增加，港鐵有空間，也會嘗試舉辦高鐵臥鋪旅行團，形式也不一定是只靠高鐵來回，也可以是高鐵去、飛機返。

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立法會旅遊界議員姚柏良在同一節目指，業界歡迎措施，又形容是新突破，認為高鐵有別於飛機，乘坐期間可欣賞景色，也可以繼續在車廂內如常辦工、與外界聯繫，對商務客、大型交流團有吸引力，不少市民也相當期待，特別是銀髮族、家庭客，因各種原因未必適合坐飛機的人，「呢個就喜訊，對佢哋嚟講。」

他又指，留意昨日開賣情況，市民反應不錯，又指除本地業界正積極籌備旅行團外，內地業界也正積極籌備旅行團來港，希望藉此推動「雙向奔赴」。就團票問題，他說內地現時並無與團票相關政策，期望內地鐵路局可以在回程票務上有保證，幫助業界組織產品、推動高鐵遊。

就班次問題，他認為以橫跨周末起步屬好嘗試，隨著需求，可再逐步調整，例如每日有車，甚或考慮開設前往其他內地城市的高鐵臥鋪。

問到會否擔心影響內地客在港住酒店的日數，他則回應指不需擔心，雖然現時北上多、南下少，但現時透過政策放寬拉近，簽證、交通便利，業界做好產品、服務，藉以吸引更多客人訪港，期望暑假應該見到效應。