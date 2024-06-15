民航處請見習航空交通管制主任入職月薪2.5萬　林世雄教投考貼士

機場三跑系統會在今年啟用，運輸及物流局局長林世雄稱，民航處正「搶人才」應對未來需求，其中「見習航空交通管制主任」昨（14日）已接受招聘申請，至7月12日截止，只要達文憑試五科獲第3級等條件即可申請，入職薪酬每月有25,395元，完成見習考取首張執照後可升至52,410元。



林世雄分享投考「貼士」，指會考試期間特別注重考生的多任務管理能力與反，英語及記性亦是其中一個要素，申請人的三維空間的認知能力及辨別左右的能力亦是關鍵。



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運輸及物流局局長林世雄稱，民航處正「搶人才」應對未來需求，其中「見習航空交通管制主任」昨（14日）已接受招聘申請。（林世雄網誌）

7月12日截至申請 晉升至二級主任需時5至7年

林世雄今日在網誌表示，飛機進入覆蓋南中國海、面積達27.6萬平方公里的香港飛行情報區後，會進入民航處航空交通管理部的管理範圍，民航處的航空交通管制主任便是協助航班飛機準備升降，安全、有序有效率地運作。

他指，民航處為應對未來航空交通服務需求和支援三跑道系統運作需要，昨日開始接受「見習航空交通管制主任」的招聘申請，申請期到7月12日就會截止。

林表示，航空交通管制主任作為一個專業，入職後會接受一系列在職培訓，包括空管基礎培訓課程及基本飛行知識訓練。之後再進行以本地程序為本的專業航空交通管制訓練。「滿師下山」後，仍然需要持續進修考取執照。一般而言，由入職見習航空交通管制主任，到晉升為能獨立運作的二級航空交通管制主任，需時約5至7年。

民航處的航空交通管制主任協助航班飛機準備升降，安全、有序有效率地運作。

他稱，見習航空交通管制主任入職薪級點為見習職級薪級表第11薪點，以最新的薪級表計算為每月25,395元；完成見習過程並成功考取第一張執照晉升為三級航空交通管制主任，薪酬亦會升級至公務員總薪級表第24薪點，以同樣計算方法為52,410元。

林世雄表示，民航處去年開始採用電子化方式對申請見習航空交通管制主任職位的申請人進行考核。他又分享投考「貼士」，指各空管同事同一時間要管理多架飛機，特別是惡劣天氣下，幾秒內就要給予航班正確指示，所以考試期間特別注重考生的多任務管理能力與反應。

他又說，因航空通管制採用英語及大量代號，英語及記性亦是其中一個要素；給予機師航向指示時，三維空間的認知能力及辨別左右的能力亦是關鍵。

兩名年輕航空交通管制主任分享經驗，其中負責塔台管制的Vincent，曾參與國產大型客機C919訪港工作，指示飛機進入跑道起飛，進行維港飛行演示。Vincent提到這活動有很多其他單位參與，包括負責前期飛行程序、路線安排的團隊等，飛行演示既不能影響機場正常運作，又要符合安全規定，是各民航單位協作的見證。

申請資格：



1、在香港中學文憑考試取得五科第3級或同等[請參閱註(1)]或以上成績；至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦) C級 / 第3級，或具同等學歷；



2、符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科達第3級或以上成績，以及中國語文科達第2級或以上成績，或具同等學歷；



3、 能有效地以英語溝通；



4、 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

