C919飛維港｜龍友畫家早兩小時尖沙咀霸位　盼國家研製更大型飛機

國家自主研製客機C919今早（16日）進行飛行演示，早上約10時半在香港國際機場起飛，由西至東進入並飛越維港上空。今早，不少影相發燒友在尖沙咀星光大道海旁覓靚位，設定腳架，等候C919越過上空，現場有不少警員巡邏，製造商中國商用飛機有限公司則派空姐及職員在場，與市民合照。



有市民今早8時半到星光大道「霸靚位」，稱是畫家及攝影師，早上已畫好維港景色，待飛機經過便會拍下歷史性一幕，之後再在畫上飛機，「好好呀，希望中國嚟緊可以整更大隻飛機」。



▼12月12日 國產客機C919及ARJ21抵港▼



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今早10時許，尖沙咀星光大道除有大批遊客外，更有一眾攝影愛好者，在海旁設好腳架，準備好「長炮」，希望拍下國產機C919在維港低飛時刻。

黎先生是一名畫家及攝影師，平時喜歡拍攝飛機。他表示，為了「霸靚位」今早8時半已到星光大道設腳劜架，他更把握早上時間，先畫好維港景色，待飛機經過後會畫上飛機。他指對之前3次飛機維港低飛感深刻，包括電影《蝙蝠俠》運輸機低飛等，他稱今日天氣不錯，希望可影到好相，又稱:「（C919）好好，中國技術可以做到民航客機，有咁大隻咁靚，希望中國嚟緊可以整更大隻飛機」。

馬先生及馬太平日喜歡結伴到處影相，今早也得知C919維港演練，特別到場拍攝。馬太稱國產機在維港低飛，「好有紀念價值，好為佢開心」，故也希望拍下歷史一刻。馬先生則稱飛機製造是困難的技術，感慨中國可自製飛機，因此希望來見證。

▼12月13日 傳媒參觀國產機C919▼



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根據民航處資料，C919飛機預計於今日上午10時30分由香港國際機場起飛，實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式。C919飛機將自西至東進入並飛越維多利亞港上空兩次，飛行高度分別為1,500呎及1,000呎。

市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919飛機的風采。

C919飛機飛行演示路線示意圖。（民航處圖片）

C919客機由中國商用飛機公司研製，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，設158至168個座位，航程4,075至5,555公里，與空中巴士320、波音737機型級別相同。

C919於2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，中國東方航空成為全球首發用戶，接收全球首架C919，並於今年5月首個商業航班，來往上海及北京。東航本月再接收第三架C919客機，現時C919主要服務「上海虹橋—成都天府」的航線。

▼12月13日 傳媒參觀國產機ARJ21▼

