美航空學院停國泰全體學員單飛　國泰：意外涉3名香港學員

美國航空訓練基地AeroGuard近日暫停在當地受訓所有國泰學員單人飛行訓練，指三周內發生3宗意外，包括飛機撞到異物、著陸發生「海豚跳」及偏離跑道，但國泰學員未有正確匯報事件。目前當地有約300名國泰學員、包括約10名內地學員受訓，美國聯邦航空管理局（FAA）已介入事件。



國泰航務部飛行總經理白恩斯（Tim Burns）今（11日）表示，意外涉及3名香港學員，目前當地學員會繼續做餘下訓練課程，當達到學校要求會恢復單人飛行訓練，強調不希望事件令課程有延遲。他又指對學校信心不變，也認為不影響國泰機師選拔工作，不應僅憑近日的意外就指責國泰與學校之間關係。



美國航空訓練基地AeroGuard近日暫停在當地受訓的所有國泰學員單人飛行訓練。（資料圖片／張浩維攝）

國泰航務部飛行總經理白恩斯今日回應美國航空訓練基地AeroGuard，近日暫停在當地受訓的所有國泰學員單人飛行訓練事件。他稱事件涉及3名香港學員，據知美國聯邦航空管理局（FAA）本身無正式調查事件，是透過當地學校調查，匯報給FAA及國泰公司，並由國泰向香港民航處匯報。

他表示，機師培訓過程中涉及多個不同範疇，單飛只屬其中的一小部分，故現時當地學生會繼續其餘的培訓，但一些學生的單飛訓練可能會延遲，因Aeroguard須確保學員知道在訓練過程中，要報告任何意外及事件，更要確保所有人遵守學校要求，他稱當學員滿足上述要求後，學校會恢復訓練及認證，故國泰不期望事件令學員課程延遲。

國泰航務部飛行總經理白恩斯（Tim Burns）（左一）今（11日）表示，意外涉及3名香港學員，目前當地學員會繼續做餘下訓練課程。（何瑞芬攝）

白恩斯又表示，國泰有相關機師訓練機制，包括理工大學及國泰基地做理論培訓，之後到包括美國鳳凰城在內的飛行學校做飛行培訓等，每階段須通過要求才能通往下一階段，指當中會有學員未能通過，認為為這些未經飛行訓練的學員做飛行評估是無意義的。他強調團隊是在出色的人才庫中挑選學院，若因近期一些意外，就指責訓練計劃、甚至國泰與學校之間關係，是令人羞愧的。

他續稱，國泰有30多年機師培訓經驗，疫情期間花了約兩年時間挑選新訓練基地，從南非、歐洲及美國中，選定了美國亞利桑那州鳳凰城的Aeroguard，認為當地設施完備，是飛行訓練理想地，重申對學校信心不變。

Aeroguard日前發信予在當地受訓的國泰學院，指因短時間內發生3宗意外，包括飛機撞到異物、著陸發生「海豚跳」及偏離跑道，當中兩宗意外學員返程後無匯報事件，因此暫停當地國泰學員單飛訓練。