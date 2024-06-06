國泰學員美國航校受訓頻生飛行事故　全員遭停單人飛行至調查完成

美國阿利桑那州一間航空訓練學校，暫停國泰航空學員所有單人飛行，指國泰學員單人飛行訓練期間，發生事故頻率「驚人地增加」，包括一次翼尖與固體碰撞、一次著陸時發生海豚跳（Bounced landing)致螺旋槳損毁等。



國泰今日（6日）回覆時，承認事件，稱非常認真看待有關宜，完全支持飛行訓練學校就有關事件的決定，並跟進調查，強調該等飛行培訓課程由持牌專業飛行培訓機構所舉辦，並由當地民航機構所規管。



美國阿利桑那州一間航空訓練學校，暫停國泰航空學員所有單人飛行。（資料圖片）

據《彭博》及《南華早報》引述美國阿利桑那州鳳凰城航空學校「Aeroguard」發予國泰學員信件，指已要求國泰學員停止所有單人飛行，直至完成近期三宗單獨飛行時發生的嚴重事故。

信中提及，國泰學員在單人飛行時事故頻率「驚人地增加」，更列出三宗嚴重事故，包括翼尖與固體碰撞、著陸時發生海豚跳（Bounced landing)致螺旋槳損毁，以及錯誤駛離跑道，形容並非小錯誤，更指當中兩宗事故後，有人未正確交代事件，報告相關損毀情況。

國泰稱非常認真看待有關宜。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰航空回覆查詢承認事件，指已收到學校報告的情況，非常認真看待有關事宜。國泰稱相關事件涉及其受訓學員，他們於成功通過培訓考核後將受僱國泰，並須接受額外的綜合訓練後，方會獲委派飛行任務。

該公司強調，飛行培訓課程由持牌專業飛行培訓機構所舉辦，並由當地民航機構所規管，國泰完全支持飛行訓練學校就有關事件的決定，亦會與學校保持緊密聯繫，作出跟進調查。

國泰重申，會繼續維護飛行訓練學員和機組人員的安全和身心健康，並全力確保飛行訓練劃符合公司一貫的嚴謹標準。