機場快線九龍站重啟預辦登機　香港站添港航　港鐵贈旅客單程車票

通關後航班逐步恢復，港鐵重開機場快線香港站的預辦登機服務，該公司今日（3日）宣布，本周四重啟九龍站的市區預辦登機服務，首階段只適用於國泰航空的乘客，香港站除了國泰的旅客，本周五（7日）起將增加香港航空的預辦登機服務。



港鐵表示，由本月6日至7月5日期間推出特別優惠，向每位在香港站或九龍站完成市區預辦登機手續及託運行李的乘客，送贈一張港鐵本地單程車票。



九龍站的市區預辦登機服務，現階段只適用於國泰航空的乘客，服務時間為每日上午6時至下午3時，車站已安裝6個智能登記櫃枱，以及兩個自助行李託運櫃枱，乘客可於服務時間內使用並自助完成登機手續及託運行李。已於網上預辦登機手續的乘客，可直接在智能登記櫃枱列印登機證及託運行李標籤，然後自助託運行李。

香港站早前已率先重啟預辦登機服務，服務時間亦採取分階段延長，目前只有國泰航空的旅客可以使用。港鐵今日公布，香港站將新增香港航空的市區預辦登機服務，由本周五（7日）起每日早上6時至下午7時提供服務。

市區預辦登機服務適用於航班預定起飛前一天（或24小時）至最少90分鐘，詳情可參照相關航空公司的網上條款。香港站及九龍站會加強標示及車站廣播，航空公司亦會於服務時間內派員協助乘客。

此外，港鐵公司將於6月6日至7月5日期間推出特別優惠，向每位在香港站或九龍站完成市區預辦登機手續及託運行李的乘客，送贈一張港鐵本地單程車票。每位乘客每次可獲車票一張，免費車票由發票當日起一個月內有效，乘客必須親身於自助行李託運櫃檯向有關車站職員領取免費車票，離開後提出的申領將不予受理。乘客可於有效期內，使用免費車票乘搭港鐵乙次。