狂蜜病｜35歲男子進食尼泊爾寄港蜂蜜後頭暈嘔吐 懷疑有梫木毒素
撰文：何瑞芬
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35歲男子昨（14日）進食友人由尼泊爾寄到香港蜂蜜後出現頭暈和嘔吐病徵，今（15日）因低血壓及心律下跌需入院接受治療，病人情況穩定，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒，初步調查可能由梫木毒素引致。
衞生署衞生防護中心今日表示，一名35歲男子於昨日進食蜂蜜約30分鐘後，出現頭暈和嘔吐病徵。他今日到廣華醫院急症室求醫，因低血壓及心律下跌需入院接受治療，病人情況穩定，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。
中心表示，初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾寄到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致，衞生防護中心正繼續調查個案。
衞生防護中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物，包括杜鵑花，產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。
中心稱相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。
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