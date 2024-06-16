高鐵臥鋪｜乘客讚舒服好瞓　孝女遺憾父等不到通車未能圓赴京夢

香港高鐵往北京動臥列車實行「夕發朝至」，昨晚（15日）首航，經過12.5小時車程，列車今早（16日）6時53分到達北京西站。有乘客大讚車廂舒適「好好瞓」；有乘客指長者行動不便不宜乘飛機，而動臥十分適合長者出行，遺憾未能在父親在生之年帶他再赴京圓夢。



運輸及物流局局長林世雄也指，車廂舒適，比平常「瞓晏咗」，他指睡醒可以去餐卡飲杯咖啡，是十分好體驗。



乘客許小姐表示，父親生前一直希望再到北京，「我覺得好遺憾，帶唔到佢去北京，如果早啲有動臥，可以陪佢嚟。」（馬楚烽攝）

父40多天前離世 女乘客：如果早啲有動臥可以陪佢上京

乘客許小姐表示，今日是父親節，父親生前一直希望再到北京，可惜身體不適不便坐飛機，父親在高鐵動臥開通前40多天身故，話到至此她眼泛淚光，「我覺得好遺憾，帶唔到佢去北京，如果早啲有動臥，可以陪佢嚟。」

許小姐指，老人家行動不便，乘搭飛機構成很大壓力，動臥有臥鋪可以讓長者休息，相信有利長者出行。

梁先生指出，在動臥「瞓醒就到北京」，十分便利。（馬楚烽攝）

另一乘客梁先生表示，在動臥「瞓醒就到北京」十分便利，「車廂好靜，好舒服」，未來會再選擇坐動臥，估計將來更加一票難求。

林世雄：睡醒後可以到餐卡飲咖啡 飛機上做不到

林世雄表示，昨晚大約11時許入睡，雖然曾經扎醒，但形容睡得很好，今早5:30左右起床，比平時稍遲，睡醒後可以到餐卡飲咖啡，他指這是飛機上做不到的。林世雄又指，會視乎受歡迎程度，向內地反映是否需要增加更多班次。