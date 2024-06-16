高鐵臥鋪｜副局長廖振新「瞓住去上海」　倡考慮加開周三班次

來往香港至上海和北京的高鐵臥鋪列車，昨天（15日）晚上在西九龍高鐵站啟航，《香港01》記者全程直擊。運輸及物流局副局長廖振新親身試搭往上海的列車，他說同車有數百名乘客，反應很好。目前周五至周一才有高鐵臥鋪列車班次，他說會視乎需求考慮加班，「如果整到星期三都有一班，對商務客都有幫助，大家諗諗如果星期一來，星期二、三整天商務（行程），住一晚酒店星期三晚回港」，節省時間，潛力非常大。



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廖振新憶40年前坐「硬臥」 感國鐵進步

廖振新聯同運輸及物流局局長政治助理陳閱川，乘搭由香港出發往上海的首班高鐵臥鋪列車，雖然兩人同房乘搭普通臥鋪車廂，而非高級臥鋪車廂，但廖振新認為國家鐵路發展有大進步，憶起自己40年前坐「硬臥」車廂，由深圳往杭州，再由杭州往北京的經歷，「設施管理進步好多，以人為本，房間提供4款唔同顏色拖鞋，係小心思，考慮周到」，讚揚高鐵硬件設計用心。

如反應熱烈 可考慮加開周三高鐵臥鋪班次

目前上海和北京的高鐵臥鋪列車，只有周五至周一有班次延伸至香港，廖振新被問到未來會否增加班次時說，要視乎需求，「睇吓反應熱唔熱烈，當然如果我哋覺得好嘅話，如果整到星期三都有一班，對商務客都有幫助」。他解釋，商務客如果周一晚上乘坐高鐵臥鋪列車，周二早上便到上海或北京，有一整天處理商務事宜，星期三更有大半天時間工作，至晚上才坐臥鋪列車啟程回港，周四早上便到達香港西九龍站，「都慳時間，潛力非常大」，希望與國鐵集團商討，盡快加開班次。