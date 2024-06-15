高鐵臥鋪｜大家庭赴京開香檳慶祝　抗美援朝老兵：證中國現代化

香港高鐵往北京西站的高鐵動臥今日（15日）首航，《香港01》記者在列車上直擊，有大家庭報團到北京旅遊，一家人興奮「開香檳」。



乘客當中有一位曾經參與「抗美援朝」的退役老兵，他憶述當打仗的年代，雲南去丹東（中朝邊境）要十日；由廣州去北京，即使乘坐快車也要29小時，如今國家鐵路「現代化」，足見「中國站起來，富起來，強起來」。



香港有旅行團乘首發動臥到北京，團友中有一行七人的大家庭，他們興奮地在房間內開香檳飲酒慶祝，一同舉杯暢飲。

曾參與抗美援朝老兵梁伯伯，退役後一直居住廣州，今次特意與家人乘搭動臥高鐵由香港往北京。他對北京西站沒有太大印象，但形容當時很多地方都未有發展。

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梁伯伯又指，當年抗美援朝，由雲南去朝鮮要坐牛棚車，要九天十個晚上才到丹東；由廣州去北京，坐特快車最快都要29小時。如今，香港去北京只需12小時左右，他舉起手指公，大讚「係中國現代化！中國站起來，富起來，強起來」。

同行的潘小姐說：「第一班，頭啖湯要飲，好開心，有幸答首班車好似中獎。」她稱感覺很新奇，而飛機不能躺睡，未來都會再選擇臥鋪。

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