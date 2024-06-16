父親節｜重溫兒子中學製心意卡感溫暖自豪　李家超祝天下爸爸快樂

今日（16日）為父親節，特首李家超祝願天下爸爸父親節快樂。他在Facebook上載一張他兒子小時候創作的心意卡照片，是其子提名他為「十大現代父親新形象選舉」，跟大會共同創作的心意卡，其妻子也題了一段鼓勵說話。李家超表示，心意卡每次帶來的回憶，讓他「覺得很溫暖和自豪」。



特首李家超發布兒子在中學時送他的心意卡。（李家超Facebook）

李家超在Facebook表示，無意中找到一張老照片，那是很多年前，他兒子讀初中時提名他為「十大現代父親新形象選舉」，其子和大會共同創作這張心意卡，配上他太太的鼓勵話語，在頒獎禮上展示。

心意卡是李家超一家四口的漫畫造型，大家穿上運動服裝，在郊外跑步的模樣，心意卡底部是李家超與兒子的一張生活照，李太的文字內容說，「他（李家超）工作雖然忙碌，但每週（周）也抽點時間與我話家常，也鼓舞我多參與社區活動。」

李家超帖文提到，當年因公務未能出席頒獎禮而感到遺憾，「只留下這張心意卡照片的回憶。但每次回想起來，我都覺得很溫暖和自豪。」

李家超（左）感謝家人支持，圖為去年12月與妻子到票站投票。（資料圖片/蘇煒然攝）

他又表示，上任特首快兩年，現在還是經常因為工作繁忙，錯過了很多和家人相處的機會，「感謝家人一直以來對我的默默支持和照顧，讓我可全心投入工作，全力為市民福祉做好施政」。

他要借這個特殊日子，「祝天下爸爸父親節快樂，願大家和家人一起開心度過每一天！」