受訪青年認同香港美食之都　推舉3代表小食　倡設專組定發展策略

香港青年協會青年研究中心今日（16日）公布，有86%受訪青年認同香港是一個美食之都，當中首三項最能代表香港的美食分別為「蛋撻」、「菠蘿包（油）」及「雞蛋仔」。另有68%認為「多元飲食文化」是主要優勢，惟以租金昂貴、食材成本高，以及周邊地區競爭作為最大挑戰。



團體建議旅發局設立「香港美食發展專組」統籌本地美食及食品發展策略，並開展「香港美食傳承運動」，以配合「無處不旅遊」及餐飲消費券，製作本地美食旅遊地圖，翻譯多國語言，藉此推動本地美食體驗。



香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」於今年4月11日至22日期間，以實地意見調查方式，就「為鞏固『美食之都』享譽尋出路」訪問520位18至34歲香港青年，及13位從事食物工作的年輕從業員個案訪問。

推舉蛋撻、菠蘿包（油）及雞蛋仔為香港美食代表

研究結果發現，85.8%受訪青年認同香港是一個美食之都，當中認為最能代表香港的美食首三項分別為「蛋撻」、「菠蘿包（油）」及「雞蛋仔」。而逾九成受訪青年認為「食物質素」（96.7%）、「食物安全」（96.5%）及「服務質素」（91.7%）對建設美食之都重要；67.5%認為「多元飲食文化」是本港作為美食之都的主要優勢，惟現時面臨最大挑戰分別是「租金昂貴」（64.0%）、「食材成本高」（47.3%），以及「周邊地區競爭」（39.0%）。

倡發展美食深度遊 善用景點或古蹟展現飲食文化

研究亦發現，86%受訪青年認為「美食旅遊」是具潛力發展的領域，逾九成人認為本港飲食文化應朝向「實踐環境可持續發展」及「推廣健康飲食」方向發展。有年輕食物業界人員表示，本港可發展美食深度遊，善用景點或古蹟展現飲食文化及傳統優勢；疫情後公眾重視健康飲食，帶動社會邁向可持續消費，另有受訪個案就認為，餐飲業現時不應只從商業角度運作，需納入更多ESG或社會責任元素，為社會貢獻。

青年對從事食物行業興趣平均不足5分

而受訪青年對從事食物行業的興趣方面，研究結果得出平均分為4.96分，當中以10分為非常大興趣；對行業發展前景的信心平均分為6.04分，逾半青年認為「改善行業就業環境（如人工、福利）」能鼓勵青年加入相關行業。

青年創研庫「經濟就業組」副召集人翁德建建議當局設立「香港美食發展專組」，更進取地統籌本地美食及食品發展策略、聯繫業界及人才推動「旅遊+美食」融合，並專責督導宣傳推廣計劃。（青協青年創研庫圖片）

青年創研庫倡設香港美食發展專組、傳承運動

青年創研庫經濟就業組副召集人翁德建引述研究指，現時有關食品及美食的推廣發展，涉及多個部門及組織，有關政策和資訊較分散，建議當局設立「香港美食發展專組」，更進取地統籌本地美食及食品發展策略、聯繫業界及人才推動「旅遊+美食」融合，並專責督導宣傳推廣計劃。

該組成員劉健宇及徐佩賢表示，具香港特色的街頭小食、大排檔及茶餐廳文化深受市民及遊客歡迎，建議旅發局開展「香港美食傳承運動」，配合現時政府所推廣的「無處不旅遊」及餐飲消費券，製作本地美食旅遊地圖，翻譯多國語言，藉此推動本地美食體驗。

成員陳康翹及陳雅喬亦表示，參考「有營食肆」運動的相關經驗，本港可推動「多元飲食友善標籤計劃」，加入低碳、素食、清真及特殊飲食需要等標籤，以照顧不同客群的膳食需要，展現香港國際大都會的形象。