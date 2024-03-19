學粵曲嘗雙皮奶！11個世界美食之都代表齊聚順德　推動跨界交流

3月16日，佛山順德舉行2024年世界美食之都（順德）城市交流活動，來自美國聖安東尼奧、泰國碧武裡、伊朗克爾曼沙汗、馬來西亞古晉、柬埔寨馬德望，以及中國順德、成都、澳門、揚州、淮安、潮州等11個世界美食之都的城市代表參與美食跨界融合活動，體驗嶺南水鄉非遺文化。代表們近距離體驗粵曲、龍舟仔、舞獅、版畫、鑼鼓櫃、香雲紗等具有順德特色的非遺文化體驗項目，體會順德與景德鎮、蘇州、南京的跨界融合魅力。



學一曲粵曲吃最甜的雙皮奶倫教糕

「這個我可以試一試嗎？」「請幫我拍合影，要視頻！要視頻！」城市代表們剛到達歡樂海岸PLUS，就被迎接他們的幾頭醒獅吸引，一位代表更是忍不住上前詢問能否自己戴一戴獅頭。

此次嶺南水鄉非遺文化+美食跨界融合活動，作為「主人家」的順德拿出眾多「珍藏寶藏」，展示順德粵曲、蘇州評彈、龍舟說唱、香雲紗等項目，並邀請大家坐下來嘗一嘗順德魚生、倫教糕、雙皮奶，動手體驗佛山剪紙、龍舟仔、馬岡雕版，製作藝術陶碗。

來自泰國碧武裡的代表Thadthong Bhrammanee博士表示，這裡的甜品倫教糕吃起來很軟，很甜，但她最喜歡的還是順德的魚，自己本來就很喜歡吃魚，再加上這裡的魚很新鮮很爽口。「我不是第一次來順德，小的時候和父親來過，覺得現在的順德變化很大。」

此外，活動還設置城市美食文化風俗展覽，通過各具特色的烹飪用具來展示受邀城市獨特的美食文化和民俗傳統。而這種城市融合、「美食+」融合，進一步展示了順德全方位、多角度、立體化美食文化的跨界融合魅力。

活動現場（羊城晚報）

11位名廚烹飪特色「魚」各種風味香氣四溢

「廚出鳳城」的順德烹飪魚的手法可謂最為精湛，品魚的味蕾最刁鑽。5名國外美食之都名廚、5名國內美食之都名廚和1名順德名廚，以「魚」為主題烹飪各自的特色美食，展示獨特的烹飪技巧。

順德廚師協會常務副會長、中國烹飪大師吳南駒帶來了「金絲芝士鯪魚球」，用西式芝士與本土鯪魚相融合，製作出一碟濃香四溢、外酥脆內彈牙的中西合璧菜品。「作為順德本土代表，我特意選用本地人最常用的魚種，就是希望可以展示順德風味。」

據瞭解，來自澳門的土生葡人美食聯誼會監事會委員馬央、成都四川旅遊學院冉偉、揚州大學旅遊烹飪學院張湯磊都選用了順德本土的魚，製作出獨具澳門風味的「葡式燴鱸魚」、代表川菜技藝「天花板」的「魚豆花」、展示高超刀工的「松鼠桂魚」。

來自伊朗克爾曼沙汗的廚師Navab Soleimaninezhad準備了「克爾曼沙漢烤魚」，菜品的香料是他不遠萬裡從家鄉帶過來的當地調料，內含藏紅花等幾種香料。

香氣四溢的「美食之都星廚秀」吸引了眾多市民遊客的熱情捧場，大家都拿出手機記錄美味，並好奇地和大廚們交流，語言不通也阻擋不了大家對美食的好奇心。

順德煲仔飯（羊城晚報）

今年是順德獲得「世界美食之都」稱號的第十年。十年間，順德餐飲企業的數量從近6000家，增長至超3萬家，更有一批餐飲品牌企業走出順德、走向全國，順德也逐漸成為國內尋味的旅遊勝地。

當前，順德正全力創建國家級旅遊度假區，繼續奮力打造「三個形象、一個IP、兩個高地」，通過一系列的文旅活動、一系列的促消費活動、一系列的高品質文旅產品，釋放文化和旅遊消費潛力，相信未來會吸引更多海內外遊客來「尋味順德」，進一步成為粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。