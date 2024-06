高才通｜馬貝利拍片搶人才　讚香港美食之都　廣東話大呼「好味」

政府今(5日)發布新一條電視宣傳片,邀請各地人才落户香港。去年底申請高才通的前NBA球星馬貝利(Stephon Marbury),與其他海內外人才分享落户香港的原因。他稱,香港是融會多元文化的城市,沒有語言障礙,到處都是新機遇,又指香港是美食之都,他學會的第一句廣東話是「好味」。



影片以維港景色,搭配節奏感強烈的音樂開始。(政府新聞處)

香港人才服務辦公室發言人表示,新宣傳短片展現香港活力和璀璨的城市面貌,並由9位世界各地不同專業和背景的人才親身分享落戶香港的原因。

首條宣傳片,由前NBA及中國男子籃球職業聯賽球員馬布利為主角,他在片中形容,香港是融會多元文化的城市,沒有語言障礙,到處都是新機遇。香港同時是美食之都,盡享世界各式佳餚。

影片以維港景色,搭配節奏感強烈的音樂開始,馬貝利為首的9位海內外人才説着:「I’m here because……(我在這裏是因為……)」馬貝利接着説:「I'm here because Hong Kong is international melting pot, it's a slam dunk, a world of opportunities without language barriers. (我在這裡是因為香港是一個多元文化融會的城市,在這裡,成功猶如探囊取物,是一個沒有語言隔閡和充滿機遇的城市)」,同步配上的畫面,是馬貝利穿着便服投籃的鏡頭。

馬貝利接着説:「The food here is fantastic, my first Cantonese word, "好味". (這裏的食物非常美味,我學會的第一句廣東話是『好味』)」配以香港各種美食的畫面。

最後,9位人才説着「We love Hong Kong. (我愛香港)」馬貝利亦有擺出愛心手勢。影片以他們説着「Can't wait to see you here. (迫不及待與你在這裏見面)」為結。

人才辦表示,各集宣傳短片將分階段播出,介紹香港作為國際金融中心、國際航運中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心等,並有簡單稅制、頂尖教育和醫療服務等,以至作為粵港澳大灣區中心城市、盛事之都、宜居城市和亞洲國際都會的獨有實力、優勢和發展機遇,展示香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色。

宣傳片將在香港、各駐內地辦事處和海外經貿辦轄下的「招商引才專組」播放。首集已上載人才辦 網頁 和社交媒體。

