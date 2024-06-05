高才通｜馬貝利拍片搶人才　讚香港美食之都　廣東話大呼「好味」

政府今（5日）發布新一條電視宣傳片，邀請各地人才落户香港。去年底申請高才通的前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury），與其他海內外人才分享落户香港的原因。他稱，香港是融會多元文化的城市，沒有語言障礙，到處都是新機遇，又指香港是美食之都，他學會的第一句廣東話是「好味」。



影片以維港景色，搭配節奏感強烈的音樂開始。（政府新聞處）

香港人才服務辦公室發言人表示，新宣傳短片展現香港活力和璀璨的城市面貌，並由9位世界各地不同專業和背景的人才親身分享落戶香港的原因。

首條宣傳片，由前NBA及中國男子籃球職業聯賽球員馬布利為主角，他在片中形容，香港是融會多元文化的城市，沒有語言障礙，到處都是新機遇。香港同時是美食之都，盡享世界各式佳餚。

影片以維港景色，搭配節奏感強烈的音樂開始，馬貝利為首的9位海內外人才説着：「I’m here because……（我在這裏是因為……）」馬貝利接着説：「I'm here because Hong Kong is international melting pot, it's a slam dunk, a world of opportunities without language barriers. （我在這裡是因為香港是一個多元文化融會的城市，在這裡，成功猶如探囊取物，是一個沒有語言隔閡和充滿機遇的城市）」，同步配上的畫面，是馬貝利穿着便服投籃的鏡頭。

馬貝利接着説：「The food here is fantastic, my first Cantonese word, "好味". （這裏的食物非常美味，我學會的第一句廣東話是『好味』）」配以香港各種美食的畫面。

最後，9位人才説着「We love Hong Kong. （我愛香港）」馬貝利亦有擺出愛心手勢。影片以他們説着「Can't wait to see you here. （迫不及待與你在這裏見面）」為結。

人才辦表示，各集宣傳短片將分階段播出，介紹香港作為國際金融中心、國際航運中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心等，並有簡單稅制、頂尖教育和醫療服務等，以至作為粵港澳大灣區中心城市、盛事之都、宜居城市和亞洲國際都會的獨有實力、優勢和發展機遇，展示香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的雙重角色。

宣傳片將在香港、各駐內地辦事處和海外經貿辦轄下的「招商引才專組」播放。首集已上載人才辦 網頁 和社交媒體。

▼2023年11月13日 馬貝利遞交高才通申請▼

