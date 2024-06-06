永、大班樓　雙雙躋身世界50最佳餐廳　旅發局：彰顯香港美食之都

「世界50最佳餐廳」（The World’s 50 Best Restaurants 2024）今早公布結果，其中新派粵菜「永」首次躋身50大，即打入第20位，中菜「大班樓」亦名列26位。



旅發局形容成績斐然，總幹事程鼎一表示，香港繼曼谷與東京，成為最多躋身50強餐廳的亞洲城市，彰顯香港美食之都地位。



首度獲提名已躋身20強 「50大」網站：佳餚對中國八大菜系致敬

位於中環威靈頓街的「永」，由曾擔任2020年米芝蓮一星餐廳VEARestaurant and Lounge的行政總廚的鄭永麒創辦兼主理；「50大」網站就評價指，「餐廳的佳餚是對中國八大菜系的致敬，透過沒有規則地詮釋、創新地尊重傳統。」這是其首次入圍即躋身第20位的原因。

由葉一南和主廚郭強東主理、同樣位於威靈頓街的知名中菜府「大班樓」，今次則奪得26位，網站將其評為「以食物為先的餐廳，緊隨其後的是輕鬆、溫馨氛圍。」

旅發局發賀文表揚 程鼎一：彰顯香港美食之都地位

旅發局總幹事程鼎一指，今次評級中，香港是繼曼谷與東京後，最多躋身50強餐廳的亞洲城市，彰顯了香港美食之都地位。他又指，旅發局一直透過不同策略，運用香港「美食之都」的優勢，提升香港在國際上的曝光，吸引旅客。

旅發局日後亦會繼續與內地和海外知名媒體合作，製作以香港美食為主題的節目，加深旅客印象和興趣；並邀請全球各地媒體、KOL以至名廚，親臨香港「Tasting is Believing」，將香港獨有的美食滋味宣傳至全球。

旅發局又指，會舉辦及支持美食盛事在港舉行，包括年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」、剛剛舉行的「Vinexpo Asia 2024」，以及「亞洲50最佳酒吧」等，以多平台宣傳「美食之都」。