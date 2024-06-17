港鐵內地營運八鐵路綫　北京佔五條共190公里　地鐵站傳承港鐵DNA

港鐵在內地有不少發展項目，於北京、杭州和深圳營運八條鐵路綫，其中合資經營的北京京港地鐵，在北京以不同模式營運5條鐵路綫，在營運、安全、社區共融各方面，沿襲港鐵的運作模式，「傳承了港鐵的DNA」。



港鐵現時在北京，以不同模式營運4號、14號、16號、17號綫及大興綫。（孔繁栩攝）

港鐵中國內地業務總監黃琨暐表示，港鐵在京合資組建北京京港地鐵，現時以不同模式營運4號、14號、16號、17號綫及大興綫，總共190.4公里，是北京22%至23%，港鐵未來會繼續致力發展北京城市鐵路開發。

港鐵中國內地業務總監黃琨暐（中）表示，港鐵在北京營運鐵路綫全長190.4公里；京港地鐵總經理劉追明（右二）指出，京港地鐵「傳承了港鐵的DNA」。（孔繁栩攝）

京港地鐵總經理劉追明指出，京港地鐵是由港鐵轉移過來，形容「傳承了港鐵的DNA」，在營運、安全、社區共融各方面，都保留了很多香港的特色，客運上的語音提示都借鏡港鐵經驗，採用相近的廣播。

+ 2

京港地鐵現時有多項措施借鏡港鐵，於月台末端設置LED燈，當車長埋站後備準開車，會從車頭倒後鏡觀察LED燈，如果倒後鏡未能完全展示LED燈，代表車門有異物阻擋視線，須及時清理；月台幕門設置黃黑鈄間防夾擋板，及防踏空膠條，防止乘客出意外；換乘通道設置步行距離提示，讓乘客知道目的地距離。

港鐵在2000年代初開始發展內地業務，透過公私合營、建造-營運-轉移、特許經營等模式發展項目，現時在北京、杭州和深圳營運八條鐵路綫，總長度逾300公里，另有30多公里在建鐵項目，2023年工作日乘客量平均420萬人次。