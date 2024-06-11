高鐵臥鋪｜港鐵未來兩個周二各送50套雙人車票　即睇4步搶飛攻略

高鐵香港段周六（5日）起開設往北京及上海的「夕發朝至」臥鋪列車，港鐵表示，臥鋪列車反應不俗，港鐵將送出150套雙人動臥來回車票慶祝，首批50套已於中午送出，下次將於未來兩個周二、即6月18及25日中午12時，透過MTR Mobile送予登記用戶送出，每次分別送出25套往來北京及上海車票。



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港鐵表示，為慶祝高鐵首次引進臥鋪列車，港鐵將送出150套雙人動臥來回車票，與市民同慶；首批免費車票已於今天中午送出，反應熱烈，迅即送完。

港鐵稱，除今日外，未來兩個周二，即6月18日及25日中午12時，透過MTR Mobile送予登記用戶，每星期分別送出25套雙人來回香港—北京，及25套雙人來回香港—上海的動臥列車車票。

根據MTR Mobile，6月18日中午搶的車票，將於6月28日出發、7月1日回港；6月25日搶飛，車票則會在7月5日出發、7月8日回港。市民須做4步搶飛：

1、點選MTR Mobile「優惠」

2、選擇活動類別，選擇往北京或往上海；

3、點選「立即領取」；

4、領取成功後可於「獎賞」頁面查閱。



港鐵表示，高鐵6月15日會提供往上海及北京的臥鋪列車，相關車票已於上周三（5日）中午12時在12306綫上票務平台、12306手機App、車站票務櫃位、售票窗口及售票機等各售票渠道開始發售。