港鐵電動巴士今首航　逾百巴士迷等坐K54線　擬26年底引入多30部

港鐵首架雙層電動巴士今日（8日）首航，行駛K54號線來往屯門和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心。該電巴型號為英國亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV，載客量為115人。

有別於港鐵巴士大幅白色車身設計，港鐵電巴車身一半加入綠色元素，象徵低碳。港鐵電巴首航即吸引逾百名巴士迷提早排隊，港鐵向首航乘客派發紀念品，港鐵計劃2026年底引入超過30輛電動巴及增加充電設施。



港鐵首架電動雙層巴士為英國亞歷山大丹尼士製造，與九巴ADL電巴同屬Enviro500EV系列，但內部、車身等設計有差別。其車身長12米、寬2.55米、高4.4米，充電時間為3小時，最高每小時可行70公里，其載客量為115人。

有別於港鐵巴士車身以大幅白色為主，新電巴車身除有經典白色外，更有一半塗上象徵低碳的綠色，並配上「電動新里程」及「Go Green Go E-Bus」等標語。

進入內部，巴士座椅由原來墨綠色換上藍色，關愛座則為紅色，巴士上層更寬敞，上下層之間設有透明玻璃窗，全面採用LED照明，採光更佳。巴士上蓋也設有太陽能板，以太陽能供電驅動巴士通風系統。

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港鐵電巴今日中午首航，行駛K54號線，來往屯門和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心。巴士首航，吸引逾百名巴士迷到場，港鐵向首航乘客派發紀念品。

港鐵表示，電動巴士較傳統柴油巴士可減少逾6成碳排放，行車較寧靜。港鐵計劃擴充電動巴士車隊，以逐步替換柴油巴士，預料2026年底前引入逾30輛電動巴士及增加充電設備。