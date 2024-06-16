國際龍舟賽｜頒獎禮結束始落大雨　內地過江龍奪三大獎冠軍

香港國際龍舟邀請賽昨及今日（15及16日）舉行，首日賽事橫跨三次黃色暴雨警告，多次避雨暫停賽事，傍晚三場決賽改以初賽時間定冠亞季軍；今日除了早上雨勢較大外，中午開始天色好轉，到3、4時更加間中有陽光。今日傍晚舉行頒獎典禮，一結束隨即下大雨，不少獲獎隊伍依然在雨中拍照留念，雨水無淋熄他們的熱情。



國際公開錦標賽、慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃及公開金盃賽，均由內地參賽隊伍奪得冠軍。



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今日（16日）是香港國際龍舟邀請賽的最後一天，人流無受中午炎熱天氣影響，依然人山人海，午間有矚目的「扮嘢大賽」，傍晚亦舉辦頒獎典禮，延續高漲氣氛。

女子錦標賽的冠亞季軍分別由箭蜚龍，Royal Hong Kong Yacht Club及Renegades獲得。至於國際混合銀盃賽的冠軍得主是香港科技大學龍舟隊，亞軍得主是來自台灣的Hooksports，季軍則由Seagods Red獲得。

國際公開錦標賽的冠軍是中國順德樂從羅浮宫龍舟隊，亞軍由泰國的Dragon Boat Thailand獲得，來自新加坡的Singapore National Dragon Boat則贏取季軍。

今屆新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，九江雙蒸女子龍舟隊在女子金盃中獲冠軍，混合金盃賽則由廣東宜奧集團龍舟隊奪取 。而壓軸的公開金盃賽最終由中國順德樂從羅浮宫龍舟隊奪冠，泰國Dragon Boat Thailand 及台灣花蓮體育高中分別位列亞軍及季軍。

2024「香港國際龍舟邀請賽」成績

粵港澳大灣區錦標賽齊集區內11 支代表中山、佛山、廣州、東莞、惠州、江門、深圳、珠海、肇慶、以及香港和澳門的精英隊，最終由珠海市龍舟代表隊贏得殊榮，他們從文化體育及旅遊局局長楊潤雄手上接過獎座。

18區盃由西貢封王，從香港地區體育會聯會主席楊位醒手上接過獎座。

2024「香港國際龍舟邀請賽」成績

比賽由旅遊發展局及香港龍舟總會合辦。今屆設17項賽事，吸引超過170支來自12個國家及地區的隊伍參加，共逾4,000名龍舟健上場。

頒獎典禮氣氛熱鬧，得獎龍舟隊踏上頒獎台時台下都會出現熱烈的歡呼聲，以示支持。而在頒獎典禮結束的一刻，亦隨即下暴雨，但仍見不少獲獎隊伍在大雨中拍照，可見雨水不能熄滅他們激昂的情緒。