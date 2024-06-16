龍舟賽｜大馬律師團化身街霸春麗　腳毛版更吸引　原來為圓五年夢

香港國際龍舟錦標賽今日（16日）續於維港舉行次日賽事，雖然昨日經歷狂風驟雨令部分賽事要腰，但仍然不阻觀眾熱情，尖東海濱一帶人潮依舊。



其中一項矚目全場的賽事——「扮嘢大賽」亦在午間舉行，不過今次就取消過往的競速環節，改為巡遊表演。有來自馬來西亞吉隆坡的律師團化作《街霸》春麗以表演活力一面。團隊稱一直有參與當地各類龍舟比賽，原定也在2019年來港參與此賽事，可惜當年比賽取消，「所以今年係彌補遺憾。」



這間「過江龍」律師行，一行十多人Cosplay電子遊戲《街霸》的春麗，沿途不時由女士飛吻、男士則展示「美腿」。來自大馬的陳小姐指，龍舟比賽予人印象是青春、有活力，所以今次特意挑選此角。

她又透露，團隊一直有參與當地各類龍舟比賽，原定也在2019年來港參與此賽事，可惜當時比賽不幸取消，「所以今年係彌補遺憾。」陳小姐又大讚現場氣氛熱鬧，正好切合春麗打扮，希望今次可以順利奪獎。

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另一邊廂，港鐵龍舟隊就化作紅、黃、綠的蔬果，更帶上全港「走塑」後普及的木餐具以及「可重用廁紙」；準備期間，這批「生果」亦相當生猛。參賽超過10年的謝先生和王先生就指，因為「今期流行走塑、健康飲食」，所以就自攜餐具到場。

被問到會否害怕木餐具會在沿途截斷，二人即笑指「唔驚，因為可以環保再用。」

除了電玩、時事以外，由中國旅遊集團組成的隊伍，則化作太空人，首次參賽的他們就指，今次是中國成立75周年和香港慶祝回歸27年，也有中國太空人成功登陸月球，所以特意挑選這個主題。

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賽上熱熾之餘，賽下觀眾亦對各隊讚譽有加。10年前曾到現場的譚先生，今日帶同兩位女兒來支持參賽的太太。

今年刪走競速部分，改以巡遊形式進行，冠軍則由網上投票決定。譚先生說，「你睇佢哋全部扮晒嘢，你撐（龍舟）落去都覺得熱啦。」故他認為改動合理；至於投選哪隊心水隊伍，當然是妻子的港鐵隊伍。

同行的大女就不時舉機拍攝，記錄媽媽英姿，又表示最喜歡就是媽媽的隊伍。被問到完成賽事後對媽媽有何表示，她就指「會同媽咪行街」；適逢今日父親節，她又笑說會與爸爸一起用膳，「總之我係食嘢就得㗎啦。」

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至於代表科大龍舟隊的鄧同學則指，今早天氣欠佳，但時間來到「扮嘢大賽」後，天色轉良，氣氛相當好，頗有嘉年華的感覺。

她又指，雖然更熱愛龍舟競渡的感覺，但今次看到「扮嘢大賽」以巡遊進行，都會有利選手輕鬆完成路線。