大成小學停辦｜校長教師等校董聯署　促孔教學院撤回並轉免費私校

孔教學院上周六（15日）宣布旗下營辦逾61年、位於黃大仙的大成小學將於2026/27學年起停辦，校長潘淑嫻曾兩次表示事前不知悉有關決定。



該校當然校董、校長潘叔嫻今日（17日）傍晚召開記者會，公布法團校董會內包括她在內共6名校董，聯署要求孔教學院撤回停辦計劃，聯署者包括一名辦學團體校董，以及獨立校董、教師校董、家長校董，要求轉為免費私校。聯署信舉出10點反駁孔教學院，並提到若然停辦、轉型私校決定「不可逆轉」，也希望就讀學生和準小一生可重返學校並豁免學費，至小學畢業為止；校方又希望教育局盡快介入事件，召開法團校董會議商討停辦決定和後續工作。



辦校61年的黃大仙孔教學院大成小學今（15日）宣布，2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦。（資料圖片/梁鵬威攝）

孔教學院上周六（15日）宣布大成小學於2026/27學年起停辦。校長潘淑嫻曾兩次表示未知悉有關決定，續於傍晚開記者會交代事件。

大成小學法團校董會六名校董，包括五名辦學團體校董之一的劉嘉華、當然校董校長袁潘淑𡤄、教師校董莫婉珊、家長校董潘妍均、獨立校董江焯勳及替代教師校董蔡雋豪今日發出聯署信，舉出10點反駁孔教學院，其中提到學校收生情況已見改善，惟孔教學院卻單方面作出停辦決定，罔顧學校已改善的收生情況，實在令人費解。

他們在文中又指，校監帶同一批來自黃大仙區四所小學的教職員，在法團校董會及校長全不知情及未經同意下，進入學校校舍，在校舍內派發宣傳物品，勸說該校家長讓子女轉讀他校。批評此舉不單引致家長及學生混亂及不安，亦無視法團校董會及教職員在營運學校的努力。

回應也提到，孔教學院曾於2022/23學年承諾在原址興建多層體藝大樓，並承諾在學校轉型私校後，為所有就讀學生及於自行階段報讀大成小學的學生，提供學費全免直至畢業。惟此事多次拖延，至今毫無進展，學院的解釋亦含糊不清，甚至到最後隻字不提。

他們在文末表示，已多次要求校監召開校董會會議討論，但校監拖延至今仍未召開會議，冀教育局盡快介入事件，召開法團校董會議商討停辦決定和後續工作。

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劉嘉華在記者會上表示，對孔教學院決定停辦學校感意外，表難以接受，並指法團校董會為學校最高機構，是突然收到校監通知開會商討學校發展，惟不知會議內容。他指去年大成小學是五間「被殺」學校之一，但最艱難日子已過去，無外在壓力要停，此時辦學團體急切開會想殺校。他稱政府設法團校董會，學校重要決定須在會內討論及通過，並以學生利益為依歸，認為校監刻意避開召開法團校董會會議，令很多家長、學生擔心。