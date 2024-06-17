大成小學後年停辦　校監：支援學生為先　準小一生照獲$1萬助轉校

辦學61年、位於黃大仙的孔教學院大成小學上周六（15日）宣布將在2026/27學年起停辦，即辦多兩學年就結束。校方會推出一系列善後措施，包括為需要轉校的學生提供1萬元助學金，以及協助在學小一至小四生轉往同區4間小學。



校監湯徫掄接受訪問時重申，今次停辦決定是經多重考量，他又強調與校方溝通無問題，現階段會以支援學生為先；而較受影響、將於9月入學的「準小一生」，亦會得到1萬元助學金以助轉校。



▼2023年5月8日 孔教學院大成小學公布將轉私校▼



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孔教學院：黃大仙區小一生將減四分一 未來或再殺校

大成小學為去年5間小一收生不足而不獲派班的小學之一，校方其後撥款逾100萬搞小一「私家班」，令2023/24學年照可開小一，其後2024/25學年的小一收生足夠開班，今年9月時正式成功翻生。

不過孔教學院上周六公布，2025/26年度會停收小一，並於2026/27學年結束營辦，已撥備約600萬元協助學生過渡。現時小一至小四學生可轉往區內4間小學，轉校學生亦會獲1萬元助學金；正讀私家班的小一學生，若轉讀其他私立學校課程，則獲提供整個小學階段的資助。

孔教學院表示，黃大仙區內學童人數「斷崖式下跌」，至2027年料再跌四分一人，只剩1,500名小一新生，評估未來再次不獲派班可能性不低，再面臨殺校，故及早決定停辦。至於停辦後方向，辦學團體或考慮轉型辦私立小學，惟未有時間表。

孔教學院大成小學校監湯徫掄表示，黃大仙、甚至香港的適齡學童人數出現「斷崖式下跌」，故決定停辦。（廖雁雄攝）

湯徫掄：兩年後剩餘學生人數少 對他們成長不健康

大成小學校監湯徫掄在受訪時表示，，打從學校去年小一獲派「0班」後，已陷殺校邊緣，故當時辦學團體已萌生停辦想法；後續亦一直有與校方、教育局協商。他指即使辦學團體面對挑戰，但仍然投放大量心力構劃未來，無奈「過去幾年收生都有困難」，甚至收到「0班信」後，仍用逾100萬元開辦小一私家班「吊住條命」，然而黃大仙、甚至香港的適齡學童人數出現「斷崖式下跌」，故出此下策決定停辦。

至於為何將停辦界線劃於2026/27學年，他解釋指，學校現時以小五、六生最多，時間上他們可以如期畢業升中；而剩下學生人數少，審視後認為未能提供優秀、穩定學習環境，「（時間）再吊長啲，可能得返一班半班，（學生)三、四十人，對佢哋成長好唔健康，盡早通知家長，面對現實，先至係負責任做法。」

湯徫掄表示，之前很多決定未落實，不欲令師生、家長恐慌，故未有公布。（廖雁雄攝）

反駁上周六早上才通知長停辦消息：經常為呢件事溝通

湯徫掄又說，支援學生的計劃由4月份已向校長、辦學團體校董提及；直到期後落實決定，已着手組織計劃，包括與教育局密切磋商，以及其他辦學團體商討轉校安排並盡可能第一時間通知家長。

對於校長潘淑嫻受訪表示，上周六朝早才知悉學校將要停辦，湯徫掄則回應指「經常為呢件事溝通」；4月時亦曾着校方暫停招生，故校方理應知道要停辦；而法團校董亦在該段時間通知校方，當時大部分人同意。

通知家長開會公告「被取消」 另訂日期召開

被問到為何遲遲未公布停辦決定，湯徫掄就回應指，當時很多決定未落實，不欲令師生、家長恐慌。至於待辦學團體公布消息時，校方則指學生考試到6月7日才考完試，6月8日已希望公布，他則反駁當時早已透過校內系統公布會召開家長會，但因通告「被取消」，最後到昨日才成功開會。

惟湯徫掄指出席人數「唔理想」，但家長亦有知情權，故會盡快再組織一次家長會，並期望可在本月內，或暑假前再舉行，向家長解說安排。他強調，校長仍有就方案提出意見，與校方沒有溝通問題。

向準小一生派1萬元助學金：小小心意

支援方案曾提到，會為學生尋找四間同區學校轉校，湯徫掄進一步解釋指，已與該四間小學溝通，對方亦承諾會特別考慮大成的轉校生。而若然未能轉到該四間小學，或是家長希望「叩門」，辦學團體亦會再與其他學校聯絡；最終才是由教育局派位。他表示會繼續物色更多學校，具體則要視乎其他團體有否興趣、能力等。

對於外界指，一群今年獲派大成小學的「準小一生」才是最大受害者，湯徫掄就指亦有為這批學生預留一萬元助學金，以協助他們順利轉校。他形容一萬元助學金屬「小小心意」，希望幫助家長購置新校服、書簿費、課外活動等；只要證明學生於9月入讀哪間學校已經會有，「準小一生」亦然。

「私家班」小一生轉讀其他私校可獲孔教學院約5萬元津貼

至於前年為招生而開設的小一「私家班」，湯指需作特別處理，因當初校長宣傳時以6年免費作招徠，若轉私家後免學費，會難以長期支援學費。但由於「私家班」已作特別承諾，故受影響學生將來轉往其他私立小學，仍然會獲4.8至5萬元津貼，會以黃大仙所有私小的學費中位數為準。

開校至今61載，湯徫掄結尾就表示對停辦感到心情沉重，但「一定要向前看，與其停辦殺校，一定係掙扎求存。」他稱不會放棄辦學權，亦正考慮日後改以私校形式延續「大成」以及辦學精神。他又指，雖然暫時未有定案，但歡迎大成小學的教師日後重返學校，並會優先考慮聘回這批老師；至於學生未來倘若「回巢」，也會再安排助學金，以茲鼓勵。