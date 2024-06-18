風化前科六旬翁圖姦11歲女童　事主嚴重受創現解離狀態　囚9年半

曾涉「性交驅鬼」案被判入獄11年的六旬漢，出獄後一年半涉載一名相識不久的11歲女童到空地性侵，經審訊後雖脫強姦罪，但企圖強姦罪成。案件今(18日)在高等法院判刑。法官指被告對女童所作行為近乎強姦，女童主事後出現嚴重的創傷後遺症，對男性感厭惡，只與女性交往，並出現「解離」狀態，康復路漫長且艱辛，官認為案情嚴重，判被告入獄9年半。



被告周錦華被裁定企圖強姦11歲女童罪成，被判入獄9年半。（資料圖片）

被告2010年因強姦等罪囚11年

被告周錦華，67歲，裝修工人。他被控於2019年10月21日，強姦案發時11歲的X。陪審團裁定被告強姦罪不成立，企圖強姦罪則罪成。庭上透露，被告於2010年因一項強姦罪和三項以虛假陳述促致非法性交罪，被判囚11年。他於2018年3月出獄，於1年半後干犯本案。

資料顯示，被告在該案和一名19歲少女進行「性交驅鬼」法事，先後與她三次性交，之後更將她強姦。

X有嚴重創傷出現解離狀態

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指她現時對事件的記憶仍然鮮明，有憤怒的反應。她對男性感厭惡，未能接納與男性發展親密關係，只與女性交往。她作供前情緒波動，夢見被性侵的情形。報告指，X有嚴重的創傷後遺症，出現「解離」的狀態，即創傷和身體感覺切割。此狀態一方面避免X崩潰，同時令她出現痛楚、失眠等狀況。報告認為，X的康復之路漫長和艱辛。

被告比事主年長50歲案有預謀

法官續指，本案案情非常嚴重，案情近乎強姦。被告較X年長50歲，在案中有一定預謀，知悉對方離家出走，凌晨時分帶她到空地，在沒有使用安全套下性侵X，令她有感染性病的風險，X事後亦出現非常嚴重的精神創傷。法官又指，被告於2010年被判囚，該刑期不足以警剔他不再重犯。考慮以上因素後，判被告監禁9年半。

X經介紹識華哥後當晚被性侵

案情指，X於2019年10月20日透過朋友介紹認識「華哥」，翌日凌晨2時許，「華哥」相約X在天瑞邨瑞輝樓見面。她與「華哥」見面後，「華哥」先與她乘搭的士到一個地方，之後「華哥」駕駛停泊在該處的一部七人車，接載X到雞伯嶺路鳳降村一處空地。「華哥」泊車後在車廂內，用下體磨擦X的私處，又企圖與X性交，他其後在X面前手淫。

華哥曾給事主500元

「華哥」在凌晨4時載X回到天水圍，著她不要把事件告知他人，又給她500元，X把該500元扔掉在垃圾桶，事後告知社工報警，並提供「華哥」的電話號碼。

涉案七人車離奇被焚毀

警員發現該電話號碼曾登記一輛七人車。該電話號碼屬於被告的女兒，警方把被告和該七人車列入通緝名單。於2020年12月5日，一輛掛上假車牌的七人車在西環孫中山紀念公園外焚毀，後證實為涉案的七人車。被告於2021年7月12日在八鄉遭警員截查被發現在通緝名單上而被捕。X在認人手續中，認出被告是「華哥」。

案件編號：HCCC16/2023