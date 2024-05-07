經紀疑不滿前度另結新歡涉強姦　疑下體未反應　迫女友口交後再試

保險經紀和女友分手後，疑不滿對方另結新歡，凌晨時分登門造訪，更一度聲稱「搞你阿嫲」，前女友最終開門，卻遭經紀掌摑、噴茶兼掟爛手機，經紀涉以女方的口交片等威迫前女友口交，並想把她強姦，但身體未有反應，最後涉再迫前女友口交並終把女方強姦。經紀事後被捕，他向警稱女友主動並願意與他發生性行為，否認強姦等7罪，案件今(7日)在高等法院開審。



被告劉億利，34歲，報稱保險經紀，被控1項襲擊他人致造成身體傷害、1項刑事損壞、兩項以威脅手段促致他人作非法性行為、1項企圖強姦和1項強姦罪。此外，他被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法性行為罪，屬企圖強姦罪的交替控罪。控罪日期均為2021年7月27日，在秀茂坪某單位發生。

被告劉億利否認強姦、威迫作性行為等7罪，在高等法院受審。（資料圖片）

要被告戒煙不果終分手

控方開案陳詞指，事主X於2020年10月中，透過社交應用程式認識被告，兩人迅即發展成為情侶，其後同居，被告搬入X的單位。惟X不喜歡被告吸煙，著對方戒煙但不果，遂2021年6月提出分手，被告遷出單位，X其後和男子Y拍拖。

被告威脅攪X的阿嫲

案發當晚凌晨時分，X在住所和Y通電話，期間收到被告的訊息，包括：「你要做雞唔梗要」、「你要做雞嘛，我咪搞到佢都做鴨」等。被告繼而致電X，表示若對方不開門，便會：「搞佢(X)阿嫲」。由於被告曾探望X的祖母，並知其祖母住所，X受驚下到住所樓下開門予被告。同時向男友Y發訊息稱：「佢威脅我」、「如果我有乜嘢，幫我報警」。

X在威脅下哭著為被告口交

被告進入單位後，連番掌摑X，又飲茶再噴向X的面。他繼而用手扼X的頸，把她壓在床上，並掟X的手機和養蜥蜴的膠箱，令手機的屏幕粉碎。被告其後威脅把X的口交片段傳送予他人，一度索價10萬元，X反問：「係咪畀錢你，你就放過我？」被告便改稱：「我都唔會同你講錢。」之後脫下褲子和內褲，要X替他口交，又威脅稱若X拒絕，便會毆打她的男友Y，X哭著替被告口交。

出示口交片稱可令X無法畢業

被告之後嘗試與X性交，但下體仍未有反應而未能成事，遂迫X再口交，然後把她強姦。被告之後用電話向X展示她的口交片，聲言可以令當時就讀大學四年級的X不能畢業。

被告指X主動口交及自願性交

被告離開單位後，X即聯絡男友Y，並稱遭被告「搞」，著Y代為報警。被告同晚被捕，他在錄影會面稱，懷疑X另結新歡，遂登門找X，指X當時情緒激動，被告遂按著她，又指X主動提出為他口交，並說：「呢件事就咁完啦。」之後兩人再性交，指X未有反抗。

案件編號：HCCC18/2023