六旬父認姦22歲輕度智障女兒　辯方指被告智商亦偏低　案押後判

無業漢涉於2年前在屯門住所，在沒有使用安全套下，強姦有輕度智障的22歲女兒，期間女兒曾反抗但不果。女兒其後向母親透露遭父性侵，事件報警。無業漢今(29日)在高等法院承認一項強姦罪，法官把判刑押後至9月17日，待索取無業漢的心理報告。



辯方指被告智商偏低

被告LCK，61歲，無業。他承認於2022年7月4日，在屯門某單位強姦X(案發時22歲)。法官庭上指，根據辯方的書面陳詞，被告的智商偏低，但未曾作專業評估，法官遂決定替他索取心理報告。

被告LCK在高等法院承認強姦22歲輕度智障女兒。（資料圖片）

被告與妻已離婚

案情指，被告和妻子於2005年離婚。他和有輕度智障的女兒同住屯門涉案單位，妻子則和X的胞兄居於深水埗另一單位。於2022年7月5日，X致電母親，指遭被告觸摸私處，想要離家。母親遂叫X收拾個人物品，到其深水埗單位。母親再問X發生何事，X透露曾經和被告性交，事件因此報警。

被告未有使用安全套

X在錄影會面稱，她於案發日晚上躺在蓆上，全身赤祼的被告走向X，脫去她的衣服。被告吻X的胸，並在沒有使用安全套下把X強姦，令她感痛楚。X表明拒絕，又嘗認推開被告，均未能阻止對方。

被告其後被捕，警誡下否認指控。

案件編號：HCCC248/2023