港鐵網絡｜24車站升級5G頻譜　天后今啟用　灣仔等3站今年內完工

港鐵宣布於24個車站進行5G頻譜升級，當中天后站已完成工程，今日（18日）率先啟用，至於灣仔、九龍及金鐘站預計今年完成升級，而其餘20個車站料2027年前陸續完成相關的3.3及3.5吉赫（ 3.3 及 3.5GHz)室內基站鋪設工程。港鐵稱，有關工程可讓乘客享受更快、更流暢及低時延的5G上網體驗，工程完成後，相關車站的5G網絡整體表現和服務效率均會提升，亦可容納更多乘客同時使用無線網絡，相關流動網絡營運商的用戶均享更佳服務體驗



港鐵及中移動香港6月18日宣布正陸續提升24個港鐵站的5G流動網絡，進行 3.3及3.5GHz 室內基站鋪設工程，讓乘客享受更快、更流暢及低時延的5G上網。（港鐵提供）

港鐵及中國移動香港今日宣布正陸續提升24個港鐵站的5G流動網絡，進行3.3及3.5吉赫（3.3及3.5GHz）室內基站鋪設工程。港鐵指，與本地4間流動網絡營辦商合作，進行這次5G無線網絡升級，並於去年批出新商業電訊系統合約，由中國移動香港投得工程合約，陸續於24個較繁忙的港鐵站開展3.3及3.5吉赫室內基站的鋪設工程。

港鐵：可容納更多乘客同時使用無線網絡

工程完成後，相關車站的5G網絡整體表現和服務效率均會提升，亦可容納更多乘客同時使用無線網絡，相關流動網絡營運商的用戶均享更佳服務體驗。

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍表示，現時5G服務已覆蓋港鐵全線車站，這次進一步升級頻譜，讓乘客可在港鐵站和車廂內，使用更快捷、流暢和穩定的5G上網服務，與外界時刻保持無縫聯繫。

港鐵及中移動香港6月18日宣布正陸續提升24個港鐵站的5G流動網絡，進行 3.3及3.5GHz 室內基站鋪設工程，讓乘客享受更快、更流暢及低時延的5G上網。（資料圖片/林若勤攝）

通訊辦：繼續鼓勵流動網絡商善用5G頻譜及積極裝設更多基站

通訊辦回應指，歡迎港鐵和四間流動網絡商落實於港鐵轄下二十四個較繁忙的車站進行流動網絡系統升級工程，新建基站首次使用指配作提供5G服務的3.3吉赫及3.5吉赫頻譜，將大幅增加港鐵沿線5G服務的速度及容量。

通訊辦稱，現時香港的5G網絡覆蓋已超越九成人口，當中包括市區及港鐵全線共98 個站，而香港的 5G 服務滲透率亦已接近人口的九成，無論在網絡覆蓋率及服務滲透率均位於世界前列。通訊辦將會繼續鼓勵流動網絡商善用5G頻譜及積極裝設更多基站，以達致更理想的5G覆蓋及服務。