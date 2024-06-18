就業展望調查｜近三成受訪僱主預告來季減人手　運輸物流業最悲觀

萬寶盛華大中華有限公司今（18日）公布今年第三季就業展望調查報告結果，在受訪的525位本地僱主中，有近三成僱主表示未來三個月將縮減人手，整體而言，第三季就業展望指數為8%，比上季低7個百分點。報告顯示，運輸及物流業就業展望指數是-17%，為7個行業中唯一錄負數，而資訊科技業和醫療保健及生命科學業則錄得雙位數增長，分別為32%和23%。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊解釋，因香港市民消費模式逐漸轉往內地市場，本地消費市場受壓，故本地僱主招聘意願越趨保守。



運輸及物流業就業展望指數為-17%，作為七個行業中唯一的負數。徐玉珊解釋，雖然本地航空業復蘇比預期快，貨櫃吞吐量吸收到國際貿易糾紛和競爭影響下降，比上年同期下降4.7百分點，導致運輸供應鏈疲弱。故運輸及物流企業招聘意願較為保守。

IT行業及醫療行業就業展望明朗

資訊科技業錄得就業展望指數增長32%，徐玉珊指，在所有受訪企業（525間）之中，有52%的企業已採用AI工具，更有4分之1的企業表示將會在未來一年內應用AI技術。她表示，AI普及提供相關人才職缺，因此資訊科技業就業展望指數上升。

醫療保健及生命科學業錄得就業展望指數增長23%，徐玉珊解釋指，因人口老化及慢性病患者人數增加，醫療及生命科學行業一直面臨人才短缺問題，因此企業會積極招攬醫療專才。

盛事及擴大自由行增加招聘需求

徐玉珊指因各項盛事及自由行開放地區增加，零售及餐飲等行業前景明朗，預計消費量上升。

不過，徐玉珊亦表示因市民消費模式轉往內地，為本地消費市場帶來壓力，故消費品及服務業就業展望指數只錄得6%增長。她寄望盛事活動及自由行擴大能刺激經濟。

徐玉珊解釋，因香港市民消費模式逐漸轉往內地市場，本地消費市場受壓，故本地僱主招聘意願越趨保守。（林幸言攝）

5G及大灣區合作為行業製造工作機會

通訊媒體業就業展望指數增長9%，徐玉珊指因5G技術應用廣泛，故通訊媒體企業需招聘相關人手，配合城市發展。

徐玉珊表示，因為中港在大灣區的來往逐漸頻繁，保險產品需求增加，加上數碼化保險管理逐漸普及，企業需招聘保險從業員及開發人員，以應對需求。故來季金融及房地產業就業展望指數增長8%。

因大灣區發展，新型工業人才需求增加，以滿足先進製造業，如微電子及半導體生產的需要。因此，工業與原料業就業展望指數增長7%。

以廣東話本地化AI教育 助基層求職

生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，鑑於本地就業市場對AI技術人才需求增加，當局已提供AI相關課程，以助員工認識及掌握AI技能，提升競爭力。

她表示，當局亦設立We-Learn Platform，以廣東話教育基層員工AI技能，望能協助他們提升職業技能。