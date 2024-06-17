院舍外勞｜政府有意上調限額　勞工界感突然　促先鼓勵本地就業

政府去年6月推出多個行業計劃，包括院舍輸入護理員特別計劃，容許全港所有院舍輸入外勞護理員，計劃訂出7,000個限額，勞福局局長孫玉菡早前在電視節目指，相關限額目前已用盡，當局將作檢討。有消息指，當局有意上調外勞護理員限額，增加數量以千計。



有勞工界表示，已收到一些在私院工作的本地護理員反映，在續約上遇到困難，薪酬水平也未見調整，聽到政府有意上調限額，感覺這個上調來得突然，也為此深感憂慮，特別是一旦津助或合約院舍也輸入大批外勞，或將逐步取代原有本地員工，同時影響本地員工的流轉，更難藉著由私院轉職至津助或合約院舍，改善薪酬及工作環境。



勞工界也指，相關計劃推出近一年，當局見限額用盡即有意上調是操之過急，建議當局應先要求未獲批輸入外勞的院舍先做好鼓勵本地就業的措施，而當局也宜考慮調整資助院舍護理員的起薪點，以吸引本地人入行。



政府去年6月推出多個行業計劃，包括院舍輸入護理員特別計劃，容許全港所有院舍輸入外勞護理員，計劃訂出7000個限額。（黃浩謙攝）

安老業界面對人手短缺，認為其中一個應對方法是輸入外勞。回顧在新冠疫情前，只有私營院舍可經補充勞工計劃申請輸入外勞護理員，事前要先經四星期的公開招聘，再交勞顧會審批。

隨着香港爆發新冠疫情，政府推出有時限放寬措施，除了私營院舍，津貼院舍，現連合約院舍也可以申請輸入外勞。據當局以往的回覆，在放寬院舍輸入外勞期間、即2022年3月1日至5月31日，共收到736宗申請，涉及3,620名護理員，截至同年6月10日，當中近九成申請已獲批，涉及3,312名護理員。

翻查立法會文件，補充勞工計劃2022年批出輸入的護理員高達3,441名，遠高於2021年的1,631名。

孫玉菡：有2000個申請因滿額而不獲批准

至2023年6月，政府推出多個行業計劃，包括院舍輸入護理員特別計劃，容許全港所有院舍輸入外勞，連同補充勞工計劃、及有期限放寬措施期間已批出的名額，將限額訂為7,000名，同時將私營院舍輸入外勞與本地員工的比例下調至1:1。

此後，院舍申請輸入外勞，仍須進行公開招聘，惟不再經勞顧會審批，改由跨部門聯絡小組考慮及建議、再由社署署長作出決定。

勞福局局長孫玉菡早前在電視節目中則提到，現有的限額已用盡，有2,000個申請因滿額而不獲批准，當局將會再作檢討。有消息指，當局有意上調外勞護理員限額，增加數量以千計。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江（圖中），有本地護理員續約遇到困難。（資料圖片/黃寶瑩攝）

工聯會：本地護理員續約有困難 薪酬無提升

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江表示，已收到一些在私院工作的本地護理員反映，在續約上遇到困難，薪酬水平也未見調整，聽到政府有意上調限額，深感憂慮。他又指，政府這次有意調整來得突然，因當局在推出計劃時曾稱會推出措施，為現時在行內的本地護理員提供培訓，助他們向上流動，惟目前未見相關措施，便已想上調外勞限額。

林偉江續稱，會密切關注新增的名額未來是只開放予私院、還是全港院舍。他解釋，津助或合約院舍的工作環境、薪酬，相較私院好，如這些院舍也輸入大批外勞，一來擔心原有本地員工會慢慢被外勞取代，也擔心本地員工的流轉受影響，更難藉着由私院轉職至津助或合約院舍，改善薪酬及工作環境。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮。（資料圖片/盧翊銘攝）

勞聯副主席促先做好鼓勵本地就業措施

同為勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮也同意，津助或合約院舍輸入外勞，將窒礙本地護理員轉職。她表示，相關計劃推出近一年，當局見限額用盡即有意上調是操之過急，建議當局應先檢視因滿額未獲批輸入外勞的院舍，有否做好鼓勵本地就業的措施，例如要求津助或合約院舍，應以1.9萬元作為起薪點，進行更多場公開招聘。

此外，她都建議政府考慮再調整資助院舍護理員的薪酬水平，院舍也可增設更多「高級護理員」的崗位，以吸引本地人入行。

她續提到，即使院舍內有很多不同崗位，惟新入行的人要積累經驗、再向上流動，始終要由護理員開始拾級而上，如私院護理員的薪酬一直停留在現時的工資中位數1.4萬元，人工偏低，將不利於新人加入行業，情況並不理想。