歐洲入境｜港人明年中起遊歐盟國須申請ETIAS　附申請方法、收費

歐盟及神根公約國家將就享有免簽證入境的旅客，包括香港特區護照持有人及持BNO港人，推出新入境措施。港人明年第二季起，在計劃前往歐洲前，須於「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS）進行登記，收費7歐元（折合約港幣59元），當中申報個人資料、犯罪紀錄等。歐盟駐港澳辦事處指出，雖然香港和歐洲關係近年受政治因素影響，強調不會影響港人到歐洲旅遊，免簽證地位不變。



法國巴黎

歐盟早年已提出向免簽證國家地區實施「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS），歐洲旅行資訊及授權系統外展主管Izabella Cooper接受傳媒訪問時指出，ETIAS旨在改善歐盟安全，被發出旅遊警告的旅客，將被禁止前往歐洲，現時美國、加拿大和澳洲都有類似系統。

另外，歐盟今年第三季起會採用新出入境系統，入境時會掃描面孔和指紋，亦不會再在護照上蓋印。

德國柏林

縱橫遊料新安排可加快過關流程 會助有需要團友登記

縱橫遊常務董事袁振寧指出，電子化入境系統是大勢所趨，不少國家已經有類似系統，如日本都有提供「visit JP」選項，可以節省人手及加快過關流程，「入境時電腦系統已經有你資料，如果每人節省3分鐘，整體快好多」。他指旅行社屆時會提醒團友預先登記ETIAS，會為有需要團友協助登記。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片）

須申請ETIAS 免簽證國家地區

香港、澳門、台灣、日本、新加坡、南韓、加拿大、澳洲、美國等61國家

神根地區國家

法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、意大利、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、羅馬尼亞、保加利亞、 塞浦路斯 、克羅地亞

西班牙

ETIAS有效期

有效期為期3年，期間可出入神根地區，停留上限維持90日

ETIAS收費

申請費用為7歐元，約59港元；18歲以下或70歲以上旅客免費申請

意大利威尼斯

ETIAS所需資料

有效護照資料

個人資料，姓名、性別、生日、公民身份、居住地、電子郵件等

申報是否有犯罪紀錄、被遺返紀錄等

瑞士盧塞恩

申請所需時間

一般情況，申請後約96小時內批核，個別個案有機會須30日處理

申請網址

https://travel-europe.europa.eu/index_en