一帶一路︱持特區護照往阿爾巴尼亞及烏干達　免簽證逗留延至90日

特區政府今日（20日）表示，受到屬「一帶一路」沿線國家的烏干達及阿爾巴尼亞政府通知，香港特區護照持有人前往兩地旅遊的免簽證入境期限，均為90日。其中，阿爾巴尼亞的免簽證入境期限，由目前最長可逗留14日延長至90日；往烏干達由現時需於抵達烏干達時由當地有關機關作出決定，變更為最長可逗留90日。



「一帶一路」沿線國家烏干達及阿爾巴尼亞政府通知，香港特區護照持有人前往阿爾巴尼亞旅遊的免簽證入境期限，最長可逗留日數延長至90天。（歐陽德浩攝/資料圖片）

港府指接獲阿爾巴尼亞共和國政府通知，香港特區護照持有人前往阿爾巴尼亞旅遊的免簽證入境期限，由最長可逗留14日延長至90日；同時，港府亦接獲烏干達共和國政府通知，香港特區護照持有人前往烏干達旅遊的免簽證入境期限，由現時需於抵達烏干達時由當地有關機關作出決定，變更為最長可逗留90日。

入境處：「一帶一路」倡議下 優化免簽證措施為特區護照持有人帶來更大便利

入境事務處發言人表示，阿爾巴尼亞和烏干達是「一帶一路」沿線國家，在「一帶一路」倡議下，優化免簽證措施為特區護照持有人帶來更大的便利，並有助加強旅遊、文化和經濟方面的聯繫。

現時共一百六十八個國家／地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。詳情請瀏覽入境事務處網頁。