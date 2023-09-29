印度停特區護照旅遊簽證　商務簽證及BNO不受影響

中國印度關係緊張，雙方2020年起在邊境發生衝突，更造成出現死傷的流血事件。據悉，印度已暫停向香港特區護照持有人發出旅遊簽證，有旅行社代表指年初通關時已因中印衝突停止向包括香港在內的中國公民發旅遊簽證，但BNO持有人則不受影響。



《香港01》記者以顧客身份致電印度簽證諮詢服務提供商BLS International查詢，職員稱現時因印度政府規定，持香港特區護照未能獲得旅遊簽證，但不知道是何時生效，而持BNO護照則無問題。記者正就事件向保安局、入境處及印度駐港總領事館查詢。



印度地標泰姬陵。（ 圖片來源：Gettyimages）

以往香港市民前往印度，可申請印度電子簽證，若提交資料無誤，一般需要72小時審核；市民也可前往印度駐香港領事館遞交一般簽證申請，需時約3至5天。

隨中印在邊境爆發衝突，關係漸趨緊張，兩國不時傳出簽證問題，包括早前拒向對方記者發簽證，互相驅逐記者；以及現時在杭州亞運會，有印度運動員據報因簽證問題未能參加等。

根據現時印度網上簽證網站，可申請電子簽證國家或地區中，未有中國、香港或澳門，但仍有台灣。（網站截圖）

根據現時印度網上簽證網站，可申請電子簽證國家或地區中，未有中國、香港或澳門，但仍有台灣。《香港01》致電印度駐港總領事館查詢，但未有人接聽，已電郵向領事館查詢。

記者再以顧客身份致電印度簽證諮詢服務提供商BLS International查詢熱線，有職員稱因印度政府規定，持香港特區護照未能獲得旅遊簽證，指不知道何時生效，但持BNO護照則可辦理申請。

旅行社東主協會會長葉慶寧。（資料圖片）

曾辦印度旅行團的金怡假期，其董事長、香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，年初通關時，因中印邊境事件，印度政府停止向中國居民發旅遊簽證，當中包括香港特區，商務簽證則不受影響。

他表示，金怡已停辦印度團，又稱儘管以往印度團參加人數不少，相信對香港旅行社影響不大，因會有其他替代品：「會轉去其他地方取代，收入唔會太大，唔去印度咪去第二個地方。」不過，他指香港有十幾二十間由印度籍人士開設的旅行社，部份歷史悠久，有些專門出售印度機票或接待印度團，影響可能較大。